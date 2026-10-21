Coti Romero presentó a su nuevo novio: quién es el joven que le robó el corazón

Quién es Luciano Picasso, el nuevo novio de Coti Romero

A diferencia de Coti, que construyó una importante exposición pública a partir de su paso por Gran Hermano, Luciano Picasso mantiene un perfil mucho más reservado. Su cuenta de Instagram es privada y reúne cerca de mil seguidores, por lo que comparte pocos detalles de su vida cotidiana en esa plataforma.

En el ámbito laboral, el joven se desempeña desde hace varios años en la industria automotriz, especialmente en el rubro de la venta de repuestos para vehículos. Sin embargo, su actividad profesional también tomó un nuevo rumbo a partir de un emprendimiento propio relacionado con el marketing digital.

Se trata de una aplicación que busca conectar a grandes marcas con influencers de distintos países de América Latina, una iniciativa que combina el desarrollo comercial con el trabajo junto a creadores de contenido.

Así, mientras Coti Romero atraviesa una nueva etapa sentimental y comparte algunos momentos de su intimidad con sus seguidores, Luciano Picasso comienza a despertar interés entre quienes quieren conocer más sobre el hombre que conquistó a la influencer.