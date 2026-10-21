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Coti Romero presentó a su nuevo novio: quién es el joven que le robó el corazón

Coti Romero confirmó su nuevo romance y despertó la curiosidad de sus seguidores al mostrar al joven que conquistó su corazón.

21 oct 2026, 22:21
COTI ROMERO
COTI ROMERO

Después de mantener su vida sentimental bajo cierta reserva y alimentar las versiones con algunas pistas en redes sociales, Coti Romero decidió dar un paso más y compartir su romance con Luciano Picasso. La exparticipante de Gran Hermano publicó una foto junto a su pareja y confirmó así una relación que ya había despertado curiosidad entre sus seguidores.

La imagen que eligió para presentar a su novio es sencilla, pero significativa: ambos aparecen abrazados frente al espejo de un ascensor. La postal no tardó en circular entre sus fanáticos, que venían siguiendo las señales que la correntina había dejado durante los últimos meses.

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De hecho, uno de los indicios más comentados había aparecido durante el Mundial 2026. En aquella oportunidad, Coti viajó para alentar a la Selección argentina y se mostró muy bien acompañada por el joven, lo que dio lugar a las primeras especulaciones sobre un posible romance.

Más adelante, la influencer compartió un breve video en TikTok que sumó nuevas pistas. Mientras ella miraba a cámara, el muchacho se acercaba y le daba un beso en la boca. Aunque el gesto alimentó los rumores, fue la reciente publicación en Instagram la que terminó de hacer pública la relación.

Quién es Luciano Picasso, el nuevo novio de Coti Romero

A diferencia de Coti, que construyó una importante exposición pública a partir de su paso por Gran Hermano, Luciano Picasso mantiene un perfil mucho más reservado. Su cuenta de Instagram es privada y reúne cerca de mil seguidores, por lo que comparte pocos detalles de su vida cotidiana en esa plataforma.

En el ámbito laboral, el joven se desempeña desde hace varios años en la industria automotriz, especialmente en el rubro de la venta de repuestos para vehículos. Sin embargo, su actividad profesional también tomó un nuevo rumbo a partir de un emprendimiento propio relacionado con el marketing digital.

Se trata de una aplicación que busca conectar a grandes marcas con influencers de distintos países de América Latina, una iniciativa que combina el desarrollo comercial con el trabajo junto a creadores de contenido.

Así, mientras Coti Romero atraviesa una nueva etapa sentimental y comparte algunos momentos de su intimidad con sus seguidores, Luciano Picasso comienza a despertar interés entre quienes quieren conocer más sobre el hombre que conquistó a la influencer.

     

 

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