Romina Uhrig blanqueó su romance con un productor y fulminó a Coti Romero: "No tiene..."

Pero eso no fue todo. Romina Uhrig también cuestionó que la correntina realice determinadas acusaciones y luego, según su mirada, no se haga responsable de sus dichos. En ese sentido, lanzó una frase contundente sobre un supuesto encuentro cara a cara que habrían tenido.

“Inventa cosas y no se hace cargo, me gustaría que me lo diga en la cara porque cuando la crucé a Coti, bajaba la cabeza”, sostuvo, dejando expuesta la tensión que existe entre ellas.

Lejos de bajar el tono de sus declaraciones, Romina fue todavía más contundente al referirse a la actitud de Coti Romero y le dedicó una filosa recomendación que rápidamente llamó la atención. “Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí”, expresó sin filtro, en uno de los momentos más fuertes de su descargo.

Por otra parte, la ex Gran Hermano también hizo referencia a los motivos que, desde su perspectiva, estarían detrás de los cuestionamientos que recibe tanto de Coti como de Zoe Bogach. Convencida de que las críticas no tienen fundamentos, aseguró que no permiten afectarla y que tampoco modifican su manera de vivir.

“Todo esto es por envidia y maldad porque no tienen vida propia, todo lo que digan todos ustedes, la gente mala, no me afecta ni me llega”, manifestó Romina, en una clara respuesta a los comentarios de sus excompañeras.

Sin embargo, su paso por el programa de streaming también dejó otra noticia que nada tuvo que ver con las polémicas del reality. En medio de su descargo, Romina Uhrig aprovechó para confirmar públicamente que está comenzando una relación con Martín Borrillo, quien se desempeña como productor general de Gran Hermano.

El romance ya venía generando comentarios en el ambiente del espectáculo desde hacía algún tiempo, aunque hasta ahora ninguno de los protagonistas había decidido blanquearlo. Finalmente, fue la propia Romina quien confirmó que está en pareja con el productor, poniendo fin a las versiones que circulaban sobre su situación sentimental.

En qué edición de Gran Hermano coincidieron Romina Uhrig y Coti Romero

Romina Uhrig y Coti Romero se cruzaron por primera vez en la décima edición de Gran Hermano, la temporada bicentenario que se emitió entre 2022 y 2023 por Telefe. Ambas ingresaron como participantes titulares en octubre de 2022 y compartieron varios meses de convivencia en la casa, donde inicialmente formaron parte de alianzas femeninas, pero con el tiempo sus diferencias derivaron en discusiones que marcaron la temporada.

La tensión entre las dos estalló con más fuerza después de la eliminación de Romina. En marzo de 2023, la exdiputada volvió al estudio para el debate de ex y allí Coti la cuestionó duramente frente a las cámaras, en un cruce que se volvió viral y consolidó la imagen de “enemigas” que ambos lados alimentaron en los medios y redes.

Aunque Coti regresó como concursante en la siguiente edición, en 2024, Romina no volvió a entrar como participante, por lo que la única temporada en la que coincidieron dentro de la casa fue Gran Hermano 2022-2023.