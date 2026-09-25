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SUEÑO CUMPLIDO

Coti Romero sorprendió al contar cómo logró comprarse su primera casa: "Me pagaron súper bien"

Coti Romero habló sobre la importante compra que concretó y sorprendió al contar un dato inesperado sobre el dinero que le permitió hacerla realidad.

25 sept 2026, 00:15
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Después de su paso por Gran Hermano, Coti Romero logró construir una carrera que fue mucho más allá de la exposición que le dio el reality. Con distintos proyectos en televisión y redes sociales, la correntina consiguió concretar uno de sus grandes objetivos personales: comprarse una casa en su provincia natal.

La influencer habló sobre este importante logro durante una charla con La Tía Sebi y contó que una de las claves para poder hacerlo fue su participación en La cárcel de los gemelos, el reality español del que formó parte este año junto a otros argentinos.

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Mientras algunos participantes del programa cuestionaron posteriormente las condiciones económicas de la experiencia, Coti aseguró que para ella la propuesta resultó muy beneficiosa. “Me pagaron súper bien, en euros. Me compré mi casa gracias a eso, imaginate”, contó, dejando en claro que el dinero que recibió le permitió dar un paso que esperaba desde hacía tiempo.

La revelación sorprendió al influencer, que quiso saber más sobre la propiedad. “Sí, me la compré en Corrientes. Pero sí, gracias a Dios y a la Virgen hoy puedo decir: me compré mi casa”, expresó Coti, feliz por haber alcanzado esa meta.

Además, la correntina aclaró que no todo el dinero utilizado para concretar la compra provino de su trabajo en España. “Obviamente, tenía un poquito de ahorros míos ahí también”, explicó.

Cómo fue la experiencia de Coti Romero en La cárcel de los gemelos

Coti Romero tuvo un paso breve pero intenso por La Cárcel de los Gemelos, el reality español en el que también participó Juliana “Furia” Scaglione. La correntina ingresó al programa en abril de 2026 y rápidamente quedó involucrada en distintos conflictos dentro de la convivencia.

Uno de los primeros episodios ocurrió con La Falete, luego de un cruce que comenzó por un supuesto desplante y terminó a los gritos. La situación escaló cuando la participante española le arrojó una bebida y Coti respondió tirándole un plato de comida, por lo que tuvo que intervenir la seguridad del programa.

Además, durante su estadía, Romero sufrió una crisis que generó preocupación entre sus compañeros. Finalmente, su participación terminó antes de lo previsto después de protagonizar una pelea con otra concursante y golpearla, motivo por el que la producción decidió expulsarla del reality.

Tras su salida, Coti aseguró que, pese al desenlace, se llevaba una experiencia positiva. “Fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy, muy hermosa”, había expresado.

     

 

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