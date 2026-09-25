Coti Romero sorprendió al contar cómo logró comprarse su primera casa: "Me pagaron súper bien"

Además, la correntina aclaró que no todo el dinero utilizado para concretar la compra provino de su trabajo en España. “Obviamente, tenía un poquito de ahorros míos ahí también”, explicó.

Cómo fue la experiencia de Coti Romero en La cárcel de los gemelos

Coti Romero tuvo un paso breve pero intenso por La Cárcel de los Gemelos, el reality español en el que también participó Juliana “Furia” Scaglione. La correntina ingresó al programa en abril de 2026 y rápidamente quedó involucrada en distintos conflictos dentro de la convivencia.

Uno de los primeros episodios ocurrió con La Falete, luego de un cruce que comenzó por un supuesto desplante y terminó a los gritos. La situación escaló cuando la participante española le arrojó una bebida y Coti respondió tirándole un plato de comida, por lo que tuvo que intervenir la seguridad del programa.

Además, durante su estadía, Romero sufrió una crisis que generó preocupación entre sus compañeros. Finalmente, su participación terminó antes de lo previsto después de protagonizar una pelea con otra concursante y golpearla, motivo por el que la producción decidió expulsarla del reality.

Tras su salida, Coti aseguró que, pese al desenlace, se llevaba una experiencia positiva. “Fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy, muy hermosa”, había expresado.