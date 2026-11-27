Y cerró con una reflexión sobre el formato: "Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas".

Qué había dicho Paula Chaves cuando se fue de Olga y qué busca ahora

En julio de 2026, cuando dio el paso al costado, Paula Chaves había argumentado que dejaba Tapados de laburo porque tenía muchos viajes programados, no quería empezar a faltar y estaba analizando otras propuestas. Cuatro meses después compartió los motivos completos de su salida.

Ahora, la conductora quiere reinsertarse laboralmente en algo que represente más su personalidad: "Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo".