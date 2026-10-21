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El desgarrador llanto de Maxi López por el gran dolor que marcó su vida para siempre: "Se murió..."

En las últimas horas, Maxi López abrió su corazón como pocas veces y se quebró al hablar de un dolor que lo atraviesa. Los detalles de su conmovedora confesión generaron un fuerte impacto.

21 oct 2026, 14:41
El desgarrador llanto de Maxi López por el gran dolor que marcó su vida para siempre: Se murió...

El desgarrador llanto de Maxi López por el gran dolor que marcó su vida para siempre: "Se murió..."

El desgarrador llanto de Maxi López por el gran dolor que marcó su vida para siempre: Se murió...

El desgarrador llanto de Maxi López por el gran dolor que marcó su vida para siempre: "Se murió..."

Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos al hablar de una de las heridas más profundas de su vida. El exfutbolista recordó la muerte de su padre, ocurrida cuando él apenas era un preadolescente, y no pudo contener las lágrimas al repasar cuánto le hubiera gustado compartir con él los momentos más importantes de su carrera y de su vida personal.

A lo largo de su trayectoria profesional, Maxi López logró construir una destacada carrera en el fútbol internacional. Desde sus primeros pasos en River Plate hasta su experiencia en el Barcelona, sus goles con la camiseta de la Sampdoria y su llegada al Milan, el delantero tuvo la oportunidad de jugar en algunos de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, detrás de esos logros deportivos quedó una ausencia que todavía hoy le duele profundamente, la de su papá, quien no pudo acompañarlo en gran parte de ese recorrido.

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El exjugador tenía apenas 12 años cuando su padre murió, por lo que nunca llegó a verlo debutar en Primera División. Aquella pérdida lo obligó a madurar de golpe y a asumir responsabilidades familiares desde muy chico. De hecho, cuando firmó su primer contrato como futbolista profesional, una de sus prioridades fue conseguir una casa para ayudar a su familia.

Durante una charla con Infobae, Maxi López abrió su corazón y compartió uno de los recuerdos más especiales que conserva de su papá. Se trata de un momento vinculado con sus primeros pasos en el fútbol y la emoción que sintió al recibir su primera camiseta de River, pese a que su padre era hincha de Boca.

"Hay un recuerdo que tengo en la cabeza, mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice '¿Sos feliz?' Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le digo 'Sí, olvidate. Feliz mal'. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo", relató conmovido.

Pero el recuerdo también lo llevó a hablar de la dolorosa ausencia que marcó su infancia y de todo aquello que su padre se perdió con el paso de los años, incluidos sus nietos. Una situación que, según reconoció, todavía le genera tristeza.

"Me hubiese gustado que me acompañe un poco más, mi viejo falleció joven. Yo tenía 12 años y él tenía 40 y cortos. Un poco más de lo que tengo yo hoy. Yo siempre fui rebelde, en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol, a veces faltaba tres o cuatro veces a los entrenamientos, me afectó", confesó Maxi López, dejando en evidencia las consecuencias que tuvo aquella pérdida durante una etapa clave de su crecimiento.

En medio de ese difícil contexto, el exdelantero también destacó el acompañamiento que recibió de River Plate, una institución que fue fundamental para él y su familia cuando atravesaban una situación económica complicada.

"River me abrazó en ese momento, nosotros llegábamos justos, mi vieja me daba la monedita para ir a entrenar y cuando pasó lo de mi viejo me acuerdo que los padres de mis compañeros nos juntaron un mango porque sabían que estábamos en dificultad", recordó.

Así, Maxi López compartió una parte muy íntima de su historia personal y recordó con profunda emoción a su padre, cuya ausencia sigue siendo una de las grandes heridas de su vida.

Cuántos años estuvieron casados Maxi López y Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López estuvieron casados poco más de cinco años. Se unieron por civil el 23 de mayo de 2008 y su separación se concretó en noviembre de 2013, tras una relación que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo argentino. Durante ese matrimonio tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

     

 

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