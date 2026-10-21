El desgarrador llanto de Maxi López por el gran dolor que marcó su vida para siempre: "Se murió..."

"Hay un recuerdo que tengo en la cabeza, mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice '¿Sos feliz?' Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le digo 'Sí, olvidate. Feliz mal'. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo", relató conmovido.

Pero el recuerdo también lo llevó a hablar de la dolorosa ausencia que marcó su infancia y de todo aquello que su padre se perdió con el paso de los años, incluidos sus nietos. Una situación que, según reconoció, todavía le genera tristeza.

"Me hubiese gustado que me acompañe un poco más, mi viejo falleció joven. Yo tenía 12 años y él tenía 40 y cortos. Un poco más de lo que tengo yo hoy. Yo siempre fui rebelde, en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol, a veces faltaba tres o cuatro veces a los entrenamientos, me afectó", confesó Maxi López, dejando en evidencia las consecuencias que tuvo aquella pérdida durante una etapa clave de su crecimiento.

En medio de ese difícil contexto, el exdelantero también destacó el acompañamiento que recibió de River Plate, una institución que fue fundamental para él y su familia cuando atravesaban una situación económica complicada.

"River me abrazó en ese momento, nosotros llegábamos justos, mi vieja me daba la monedita para ir a entrenar y cuando pasó lo de mi viejo me acuerdo que los padres de mis compañeros nos juntaron un mango porque sabían que estábamos en dificultad", recordó.

Así, Maxi López compartió una parte muy íntima de su historia personal y recordó con profunda emoción a su padre, cuya ausencia sigue siendo una de las grandes heridas de su vida.

Cuántos años estuvieron casados Maxi López y Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López estuvieron casados poco más de cinco años. Se unieron por civil el 23 de mayo de 2008 y su separación se concretó en noviembre de 2013, tras una relación que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo argentino. Durante ese matrimonio tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.