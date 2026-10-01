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Maxi López apuntó contra Wanda Nara tras su acusación en MasterChef Celebrity: "¿Todavía le creemos?"

Maxi López reaccionó a los dichos de Wanda Nara sobre una vieja polémica en MasterChef Celebrity y respondió con una irónica frase que generó risas en vivo.

1 oct 2026, 00:30
maxi lopez y wanda nara
maxi lopez y wanda nara

Si hay algo que Wanda Nara sabe hacer en televisión es generar contenido, incluso cuando la situación parece no tener nada que ver con ella. Y en el regreso de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora volvió a involucrar a su exmarido, Maxi López, en una anécdota que rápidamente quedó instalada como uno de los momentos más comentados.

Todo comenzó cuando Wanda recordó una situación vinculada al grupo privado de participantes de una de las anteriores ediciones del reality. Mientras avanzaba la conversación, la conductora aseguró que el exfutbolista tenía acceso a lo que se decía allí y que incluso le hacía llegar capturas de pantalla. “El año pasado, mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaba mal de mí”, contó Wanda Nara en esta nueva temporada del reality culinario.

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En medio de esa vieja polémica, Marixa Balli, quien compartió temporada con Maxi, también había dado su versión en Cortá por Lozano (Telefe). Allí aseguró que dentro del grupo de cocineros nunca habían hablado mal de la blonda, una afirmación que volvía a poner en duda aquella teoría sobre las supuestas filtraciones. Por eso, cuando Maxi se enteró de los dichos de su ex, decidió responder con el particular sentido del humor que suele mostrar cada vez que aparece en escena una nueva declaración de Wanda. "¿Todavía le creemos a Wanda?", lanzó el exfutbolista.

La frase provocó una carcajada inmediata en el estudio de Vero Lozano. La conductora y sus panelistas no pudieron contener la reacción y cerraron el momento con una respuesta cargada de ironía: "No más palabras señor juez".

“Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”, expresó López, en referencia a la capacidad de Wanda para generar nuevas historias y mantener la atención alrededor del programa.

Cuál fue la inesperada frase de Lizy Tagliani sobre Vicky Xipolitakis que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

El estreno de MasterChef Celebrity (Telefe) ya comenzó a regalar algunas escenas inesperadas entre los famosos que participan de la competencia y Wanda Nara, al frente del reality. En una de esas situaciones, Lizy Tagliani sorprendió al recordar de manera espontánea a una de las figuras que pasaron por el programa y dejaron su huella.

El momento se produjo cuando Wanda decidió indagar sobre los cambios que la maternidad había provocado en el vínculo de Lizy con la cocina. En ese contexto, la conductora también quiso saber si su nueva faceta como mamá la había llevado a acercarse a los tradicionales recetarios de Doña Petrona.

La respuesta de Lizy no tuvo demasiados rodeos y terminó dando lugar a una comparación inesperada. "Eh, no", contestó. Y enseguida explicó el motivo de su confianza: "O sea, a mí me quedó que si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder", disparó sin filtro.

Con esa frase, Tagliani hizo referencia a Vicky Xipolitakis, una de las participantes que más se destacó durante la primera edición de MasterChef Celebrity. La mediática fue parte de la temporada inaugural del certamen y, aunque al comienzo su vínculo con la cocina no parecía ser demasiado fluido, consiguió avanzar varias instancias hasta quedarse con el título de ganadora.

La comparación de Lizy provocó una rápida reacción por parte de Wanda Nara, quien no dudó en respaldar el razonamiento de su compañera. Entre risas y complicidad, la conductora coincidió con ella y validó por completo su particular argumento: "Es muy cierto lo que decís".

     

 

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