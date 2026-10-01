Maxi López apuntó contra Wanda Nara tras su acusación en MasterChef Celebrity: "¿Todavía le creemos?"

“Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”, expresó López, en referencia a la capacidad de Wanda para generar nuevas historias y mantener la atención alrededor del programa.

Cuál fue la inesperada frase de Lizy Tagliani sobre Vicky Xipolitakis que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

El estreno de MasterChef Celebrity (Telefe) ya comenzó a regalar algunas escenas inesperadas entre los famosos que participan de la competencia y Wanda Nara, al frente del reality. En una de esas situaciones, Lizy Tagliani sorprendió al recordar de manera espontánea a una de las figuras que pasaron por el programa y dejaron su huella.

El momento se produjo cuando Wanda decidió indagar sobre los cambios que la maternidad había provocado en el vínculo de Lizy con la cocina. En ese contexto, la conductora también quiso saber si su nueva faceta como mamá la había llevado a acercarse a los tradicionales recetarios de Doña Petrona.

La respuesta de Lizy no tuvo demasiados rodeos y terminó dando lugar a una comparación inesperada. "Eh, no", contestó. Y enseguida explicó el motivo de su confianza: "O sea, a mí me quedó que si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder", disparó sin filtro.

Con esa frase, Tagliani hizo referencia a Vicky Xipolitakis, una de las participantes que más se destacó durante la primera edición de MasterChef Celebrity. La mediática fue parte de la temporada inaugural del certamen y, aunque al comienzo su vínculo con la cocina no parecía ser demasiado fluido, consiguió avanzar varias instancias hasta quedarse con el título de ganadora.

La comparación de Lizy provocó una rápida reacción por parte de Wanda Nara, quien no dudó en respaldar el razonamiento de su compañera. Entre risas y complicidad, la conductora coincidió con ella y validó por completo su particular argumento: "Es muy cierto lo que decís".