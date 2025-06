El tormentoso presente de Caro Ibarra, la exconductora de Zapping Zone: separada, sin casa y de luto por su madre

"Yo tenía que viajar a Santa Fe, tenía los pasajes y debía llegar a Retiro. Ese día, como tantos otros, tenía que dar clases de teatro que me ayudan a solventar mi vida. Terminé de dar las clases, estaba muy cansada, y tuve que volver a las apuradas porque no llegaba al micro. Hice todo a las corridas y cuando me fui olvidé prendida una luz de led. Solo eso. ¡Una luz! Bueno, esa luz hizo corto y se prendió fuego todo", explicó.

"Estaba tan cansada que mi hermana me mandó un auto y le pasé mal la dirección. Y bueno, en el apuro porque perdía el micro me olvidé la luz prendida y me pasó eso. Estaba saliendo de lo que fui a hacer allá y me llama un vecino y me dice 'Caro se está quemando tu casa'. No lo podía creer. Les pedí que por favor llamaran al papá de mi nene. Hace nueve meses que estamos separados", siguió.

Después, expresó: "Para colmo hace cuatro meses falleció mi mamá. Me viene pasando todas. Mi mamá tenía una casa muy grande y por suerte habíamos dejado ahí al perro, porque si quedaba en el departamento no se qué le hubiera pasado. Mirá, hablando de perros: el que vio todo fue un vecino que sacó al perro y vio las llamas. Si ese vecino no salía y no veía el fuego se incendiaba todo el edificio porque son cinco PH. Hubiera sido peor el desastre".