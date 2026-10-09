Joaquín Levinton sufrió un severo problema de salud y debió suspender sus shows: "Los médicos..."

Qué dijo Ayelén Paleo sobre la denuncia a Joaquín Levinton

Después de que PrimiciasYa (América TV) sacara a la luz los mensajes que reflejaban una tensa discusión entre Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton, y una figura del espectáculo, se confirmó quién era la otra protagonista de la conversación: Ayelén Paleo.

La exvedette se comunicó con el programa para dar su versión de los hechos y explicar por qué decidió hablar públicamente. Según remarcó, no busca perjudicar a Paula, a quien conoce desde hace tiempo, sino tomar precauciones ante una situación que le genera preocupación.

“Primero y principal quiero decir que yo no estoy enojada con Paula, porque la conozco hace varios años y sé que la debe estar pasando mal, si me está escuchando quiero que lo sepa que esto no es contra ella, sino que es para resguardarme. Yo sé las cosas que me ha dicho y pensé que era una cosa de ella, pero veo que las está cumpliendo. Yo siento que el destino lo tenemos marcado todos”, comenzó diciendo la modelo.

Como parte de las medidas que resolvió tomar, Paleo confirmó que le envió una carta documento a Paula. La decisión, explicó, está relacionada con su intención de protegerse y evitar quedar expuesta en medio de un conflicto que considera delicado.

En ese sentido, hizo referencia a las consecuencias que puede tener una denuncia antes de que se esclarezcan los hechos y recordó lo sucedido con el líder de Turf. “¿Sabés lo que pasa? Hoy una persona levanta el teléfono, llama al 911 y hasta aclarar la situación como le pasó a Joaquín, tal cual, uno se come un escrache que uno no lo merece y hasta aclarar esa situación...”, sostuvo.

Paleo volvió a remarcar que su intención no es atacar a la denunciante, sino actuar con cautela frente a lo que aseguró haber vivido. “Lo que quiero que comprendan es que esta persona está mirando y hay que tocarlo con cierta precaución, no sé si me explico. Lo que quiero transmitirle a esta persona que yo me estoy protegiendo”, expresó.

Y sintetizó su postura con una frase contundente: “Esto no es para ensuciarla, es para cubrirme yo”.

Por último, la exvedette fue consultada sobre si Paula le había contado que tenía previsto denunciar a Joaquín Levinton. En su respuesta, evitó sacar conclusiones sobre un episodio que no presenció, aunque aseguró haber atravesado situaciones de acoso durante el tiempo que compartió con ella.

“Mirá, yo no voy a poner en tela de juicio, Yo no estuve en ese momento. A ver, ella denunció algo que yo la verdad que no la conocía en ese momento. Ahora lo que sí sé es la cuestión del acoso, yo te lo firmo porque lo viví estando con esta persona”, respondió.