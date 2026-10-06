Los terribles chats entre la famosa y la denunciante de Joaquín Levinton: amenazas, escrache y una frase escalofriante

La otra mujer le habría respondido preguntándole: “¿Es que no me lo hiciste?”. A partir de allí, aparece una de las frases que más llamó la atención durante la lectura de los mensajes: “Y ahí vas a conocer la locura de una persona”.

El intercambio, lejos de calmarse, habría continuado con fuertes advertencias. Calabró hizo especial hincapié en las expresiones que, según explicó, incluyen amenazas de un posible escrache público y hasta de muerte. “A mí me impacta cuando la amenaza con el escrache público y cuando la amenaza de muerte”, remarcó la periodista.

Entre los mensajes más contundentes, Paula le habría escrito a la famosa: “Yo te tiro un fósforo y te incendio, tarada. Conmigo no te metas. Te hago la peor”. A continuación, aparece otra advertencia todavía más directa: “No me conocés como enemiga. Listo”.

Según relató Calabró al leer la conversación, en ese momento la famosa habría intentado bajar el tono del intercambio y le habría señalado que la estaba amenazando de muerte. La respuesta de Paula, siempre de acuerdo con el material difundido en el programa, fue contundente: “Sí, si te maté fui yo, que quede grabado”.

Qué dice el atroz audio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso

En DDM (América TV) difundieron un documento exclusivo que integra la estrategia de defensa de Joaquín Levinton, luego de que una mujer identificada como Paula lo denunciara ante la Justicia por presunto abuso sexual.

"Paula se llama la denunciante, que lo denunció en 2023 y lo vuelve a denunciar en 2026. Hay en el medio una defensa por parte de Levinton y dice: 'esta mujer me acosa, lo hace a través de mensajes y audios'", explicó el periodista Martín Candalaft antes de dar paso al material que exhibieron en el programa.

La grabación permitió escuchar el fuerte enojo de la denunciante hacia el músico. Según se desprende de la exposición realizada en el ciclo, la situación se habría desencadenado tras varios intentos de comunicación telefónica que no obtuvieron respuesta.

"Atendeme el teléfono, hijo de re mil p.... Te juro que te voy a arruinar la vida!", expresa la mujer en el comienzo del audio que fue presentado durante la emisión.

"Te voy a denunciar! Te voy a matar con mis propias manos! Vas a terminar como John Lennon, hijo de pu....", se escucha que dice la mujer, a los gritos, en los últimos segundos de la grabación.