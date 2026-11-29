Las imágenes del romántico momento comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y despertaron numerosas muestras de cariño hacia los recién casados.

La elección de Tucumán para celebrar su matrimonio tampoco fue casual: allí comenzó la historia de amor que los une desde hace nueve años.

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Cómo comenzó la historia de amor de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

Nahuel Pennisi conoció a Mayra Deleo en 2017, durante uno de sus viajes a Tucumán por compromisos artísticos.

Por aquel entonces, ella trabajaba en una productora familiar y fue la encargada de acompañarlo durante distintas entrevistas y actividades de prensa.

Lo que comenzó como un encuentro laboral terminó convirtiéndose en una relación sentimental. Curiosamente, Mayra no era fanática del cantante y había escuchado parte de su repertorio para conocer su trabajo antes de encontrarse con él.

En distintas entrevistas, el músico recordó una particular anécdota de aquellos primeros acercamientos: llegó a invitarla a tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada, aunque finalmente aquel encuentro no se concretó.

Con el paso del tiempo, ambos consolidaron su relación y formaron una familia con la llegada de sus dos hijos, Mateo y Alma.

Además de ser su compañera de vida, Mayra se desempeña como mánager del artista y lo acompaña en su crecimiento profesional.

Ahora, a nueve años de aquel primer encuentro, Nahuel y Mayra sellaron su amor en la misma provincia donde se conocieron, con una ceremonia marcada por la emoción y una dedicatoria musical que quedará para siempre en sus recuerdos.