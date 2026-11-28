Una vez fuera del aire, bajaron la ventanilla y Roggiano salió del auto a tomar aire. De ahí fue directo al médico, todavía preocupado por lo que le pudieran decir: “Fue una furiosa baja de presión. Me explicaron que era por la posición del cuerpo. Hasta que el médico me dijo que estaba ok, ese momento fueron miles de preguntas”.

Cómo fue el momento en que Daniel Roggiano se descompuso en vivo

Daniel Roggiano estaba al aire en Telefe Noticias cuando empezó a trabarse y no pudo terminar una frase. El meteorólogo seguía el avance de una tormenta desde un auto en movimiento por la Panamericana, el viernes 24 de octubre de 2025. Desde el piso, Rodolfo Barili advirtió que algo pasaba e interrumpió el móvil.

Al comienzo del informe, Roggiano explicó con claridad qué se esperaba para las próximas horas. “Para que entendamos, esta situación de lluvias es aislada. Recuerden que estamos en alerta amarilla vigente para el AMBA, y que entramos en alerta naranja, también vigente para el AMBA, en la madrugada por la posibilidad de tormentas fuertes”, dijo.

El cambio se notó cuando intentó pasar al pronóstico de la mañana siguiente. Hizo varias pausas e intentó retomar la explicación, pero las palabras dejaron de salirle con fluidez. “Vamos más allá, nos vamos a la mañana donde vamos a tener tambiéno que es... así que bueno, eso es justamente lo que tenemos y además, a ver, a ver, sí”, alcanzó a decir antes de que la transmisión volviera al estudio.