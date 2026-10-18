Juan Alberto Mateyko apoyó a Emanuel Ortega y cuestionó el comunicado de Julieta Prandi por la separación

Julieta Prandi confirmó el lunes 12 de octubre por la noche desde las redes sociales su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes del casamiento por civil.
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El conductor Juan Alberto Mateyko manifestó su respaldo a Emanuel Ortega y marcó su desacuerdo por el anuncio de Julieta Prandi de la separación. "Así no", precisó.
Julieta Prandi confirmó el lunes 12 de octubre por la noche desde las redes sociales su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes del casamiento por civil.
"Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables", destacó la conductora en su historia de Instagram y aclaró que prefirió dar ella la noticia antes que empiecen a surgir distintas versiones.
Lo cierto es que Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, publicó este domingo un extenso mensaje desde su cuenta de Instagram donde respaldó a Emanuel Ortega y además criticó el comubicado de la modelo contando de la separación.
"Querido Emanuel Ortega aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia. Y me hago responsable de lo que escribo: vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente por el triste momento que estaba atravesando y la voy a visibilizar Julieta Prandi, así no", dejó en claro su postura el animador justo en el día del cumpleaños de Emanuel.
"Feliz cumpleaños Emanuel Ortega y como dicen los mejicanos cuando quieren de verdad. ¡Te exijo que seas feliz!. Y menos esa publicacion (ese comunicado) en un día tan difícil cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín", siguió firme Mateyko.
Y cerró dejando en claro que su posición es totalmente personal y nadie incidió en su mensaje: "Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable, Juan Alberto Mateyko".
La conductora Julieta Prandi contó quién la acompaña en su viaje a Brasil a días de confirmar su sorpresiva separación del cantante Emanuel Ortega después de una imagen que circuló en las redes sociales.
La cuenta oficial de LAM (América Tv) publicó una fotografía que mostró a la conductora tomando sol en la arena en una reposera acompañada de ese misterioso hombre.
"Julieta Prandi atravesando su duelo en Brasil #LAM", indicó la cuenta del programa que conduce Ángel de Brito en la red social X. Ante el revuelo y viralización de la imagen, la propia Julieta Prandi aclaró de quién se trataba el hombre que la acompaña en el viaje.
"Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse", comentó la conductora a la publicación de la nota publicada por Primicias Ya despejando cualquier tipo de duda sobre quién la acompaña mientras transita los primeros días de su separación del cantante Emanuel Ortega.