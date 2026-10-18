Juan Alberto Mateyko apoyó a Emanuel Ortega y cuestionó el comunicado de Julieta Prandi por la separación

"Feliz cumpleaños Emanuel Ortega y como dicen los mejicanos cuando quieren de verdad. ¡Te exijo que seas feliz!. Y menos esa publicacion (ese comunicado) en un día tan difícil cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín", siguió firme Mateyko.

Y cerró dejando en claro que su posición es totalmente personal y nadie incidió en su mensaje: "Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable, Juan Alberto Mateyko".

Julieta Prandi aclaró con quien viajó a Brasil tras separarse de Emanuel Ortega

La conductora Julieta Prandi contó quién la acompaña en su viaje a Brasil a días de confirmar su sorpresiva separación del cantante Emanuel Ortega después de una imagen que circuló en las redes sociales.

La cuenta oficial de LAM (América Tv) publicó una fotografía que mostró a la conductora tomando sol en la arena en una reposera acompañada de ese misterioso hombre.

"Julieta Prandi atravesando su duelo en Brasil #LAM", indicó la cuenta del programa que conduce Ángel de Brito en la red social X. Ante el revuelo y viralización de la imagen, la propia Julieta Prandi aclaró de quién se trataba el hombre que la acompaña en el viaje.

"Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse", comentó la conductora a la publicación de la nota publicada por Primicias Ya despejando cualquier tipo de duda sobre quién la acompaña mientras transita los primeros días de su separación del cantante Emanuel Ortega.