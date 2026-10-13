Julieta Prandi, Emanuel Ortega y una nueva mujer en escena: "Ella fue el detonante de la separación"

Quién es la mujer que habría desencadenado la crisis entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Al profundizar sobre el origen del conflicto, Iavícoli apuntó contra Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, y aseguró que habría cumplido un papel importante en la situación que derivó en la ruptura. Según la información que recibió, Dutil habría actuado como intermediaria para facilitar el vínculo con otra mujer y el uso de un estudio.

"El infierno se desata el viernes. Lo que las amigas de Prandi me dicen es que acá juega un rol fundamental Ana Paula Dutil, que sabiendo, digamos, de estos gustos, por ponerlo en estos términos, de Emanuel, es la que oficiaba de puente de, en un momento, Mariana Marx, que le presta esto del estudio", relató la panelista.

Sin embargo, el dato más fuerte llegó cuando Iavícoli reveló que Prandi habría encontrado mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton. De acuerdo con el relato de la panelista, esos intercambios habrían sido determinantes para que la conductora tomara dimensión de lo que estaba sucediendo.

"Prandi habría encontrado mensaje de Ana Paula a Emanuel sugiriéndole esto de prestarle el estudio a Mariana Marx y prestarle el estudio a una chica que es preciosa, este es el detonante de la separación. Es como una Julieta Prandi en joven y fue novia de un súper famoso del que estuvimos hablando por un tema no muy feliz hace poco tiempo. Es Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton", detalló.

En esa misma línea, Iavícoli indicó que Lynch habría concurrido al estudio para grabar música y que ese día Prandi habría descubierto los mensajes que intercambiaba con Ortega. "Fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Ese día Julieta habría encontrado mensajes de Emanuel con esta chica", agregó.

Según la reconstrucción que presentó la periodista, el hallazgo habría provocado una fuerte discusión el viernes, en medio de los cuestionamientos de Prandi por una situación que, de acuerdo con su entorno, ya le había manifestado que le molestaba.

"El viernes estalla el escándalo, obviamente: 'Por qué hacés esto, ya te dije, me molesta'. 'No, no es así, esto es trabajo'. Josefina Lynch había subido esas historias que vemos del estudio, muy provocadora, y las borró cuando vio que yo las empecé a seguir", contó Iavícoli al reconstruir la secuencia.

Finalmente, la panelista sostuvo que el conflicto no habría terminado con aquella discusión, ya que ambos se habrían vuelto a encontrar durante el fin de semana en el estudio. Según su relato, esos nuevos encuentros habrían profundizado el malestar de Prandi hasta desembocar en la decisión de que Ortega dejara la casa que compartían.

"Hice esto antes porque ella sabe del bolonqui que hubo el viernes. Tampoco le alcanzó a Emanuel después de la discusión y pelea fatal que tuvo el viernes con Julieta que volvió a encontrarse con Josefina el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel", concluyó.