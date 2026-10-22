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ROMPIÓ EL SILENCIO

Julieta Prandi expuso a Emanuel Ortega por sus noches con Josefina Lynch y reveló qué fue lo que descubrió

Julieta Prandi habló de los tres días que Emanuel pasó con Josefina Lynch en un estudio y reveló que se enteró de un detalle que desconocía.

22 oct 2026, 22:02
emanuel ortega, josefina lynch y julieta prandi
emanuel ortega, josefina lynch y julieta prandi

Julieta Prandi regresó de Brasil en medio de su separación de Emanuel Ortega y rompió el silencio en una entrevista con LAM (América TV). Conmovida por el final de una relación de seis años, la modelo habló de cómo atraviesa este momento, explicó por qué decidió comunicar la ruptura públicamente y se refirió a las mujeres que fueron mencionadas en medio de las especulaciones.

"Triste, así", respondió Prandi cuando Fede Flowers le preguntó cómo se encontraba. La modelo explicó que el viaje había sido parte de los planes que tenía con su pareja, ya que originalmente iba a disfrutar de su luna de miel y aprovechar unos días de vacaciones que tenía pendientes.

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Durante la nota, Flowers quiso saber si se había sentido desilusionada por lo que había pasado en la pareja. "No me lo esperaba y no me interesa tampoco hablar mal de Emanuel, más allá de lo que pasó últimamente, nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho, nos acompañamos un montón, yo a él y él a mí, los dos, tanto en la luz como en la sombra, en todo momento, y a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta de que las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes y creo que es lo que nos pasó", sostuvo.

Sin embargo, cuando el cronista le preguntó si consideraba que la separación era irreversible, la modelo fue clara y no dejó demasiado margen para las interpretaciones. "Yo creo que sí, yo creo que a mí por lo menos me quedó claro que buscamos y que queremos cosas diferentes", respondió Prandi, al referirse a las diferencias que, según explicó, terminaron marcando el rumbo de la relación.

Otro de los puntos que quiso aclarar fue el acuerdo que mantenían como pareja. Después de que circularan comentarios sobre un supuesto vínculo tóxico, la modelo decidió explicar qué habían pactado y cuál era la importancia que ambos le daban a la honestidad. "De tóxico no tenía nada, nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí, lo único que sí teníamos como acuerdo, que, entre otras cosas, tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca, de eso se trataba y bueno, a veces pasan cosas, es eso, de tóxico no tenía nada el acuerdo, después de todo lo que viví quería total sinceridad", explicó.

Prandi también se refirió a las críticas que recibió por haber anunciado la separación a través de una publicación. Según contó, decidió adelantarse a las versiones que podían surgir cuando ambos volvieran a mostrarse por separado. "Yo tomé la decisión de comunicarlo, nada que no se fuesen a enterar ustedes. Tres días más tarde, cuando no me iba de luna de miel, me veían sola por ahí y él encerrado en un estudio, no sé, creo que era obvio y que preferí hacerlo yo, pero no lo veo tan terrible y no sé quién tiene la autoridad moral para juzgar por qué hice esa comunicación, me parecieron horrorosas las cosas que escuché", manifestó.

Qué dijo Julieta Prandi sobre Josefina Lynch

En otro tramo de la charla, Flowers le preguntó por las versiones que involucraron a terceras personas en la separación. Una de ellas fue Mariana Marx, cuyo nombre volvió a circular en medio de las especulaciones.

"No tiene nada que ver con lo que pasó ahora. No sé ni quién lo trajo a colación. A Mariana la conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho. Tuvimos una charla normal del libro, de mi historia y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", aclaró la modelo, al descartar que ese episodio estuviera relacionado con la ruptura actual.

Por último, Prandi se refirió a Josefina Lynch, quien también había quedado en el centro de las versiones después de hablar públicamente sobre su vínculo con Ortega y su presencia en el estudio de música.

"La escuché, imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando de que había estado tres días, no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel. Haciendo honor, como ella dijo, a su generosidad. Es todo lo que te puedo decir al respecto. Creo que ella fue más que clara en lo que dijo", expresó.

     

 

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