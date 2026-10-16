La drástica decisión de Julieta Prandi con su hijo Mateo a días de separarse de Emanuel Ortega

La conductora se encuentra de vacaciones y desde las redes sociales mostró la sesión de tatuaje que tuvo acompañada de su hijo, quien también se tatuó cerca de sus hombros: el joven eligió en uno de los tattoos unos números y en el otro la palabra belleza.

Por su parte, Julieta Prandi se tatuó la zona del tobillo aunque se desconoce aún qué fue el diseño elegido. Las imágenes fueron difundidas por el tatuador en las redes y además compartió un profundo análisis sobre su profesión.

“Tatuar es más que un arte… también es conectar, compartir y crear recuerdos . Muchísimas gracias @jprandi y @mateo.prandi por confiarme esta gran responsabilidad y permitirme ser parte de esta experiencia tan especial. ¡Siempre es un placer recibirlos!”, describió el tatuador agradeciendo la presencia de la conductora y su hijo en el estudio.

Josefina Lynch aclaró cuál es su vínculo con Emanuel Ortega

Josefina Lynch, quien en los últimos días se vio envuelta en rumores de un posible vínculo sentimental con Emanuel Ortega, rompió el silencio y aclaró las versiones que la señalaban como el detonante de la separación del cantante y Julieta Prandi.

"Ante los rumores que circularon estos días, Quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", indicó quien fue pareja de Joaquín Levinton.

Desde las redes, la joven explicó que su vínculo con Emanuel Ortega está relacionado con un proyecto artístico que comparten y descartó otro tipo de acercamiento.

"Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando. Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente", aclaró Josefina.

Y señaló ante las versiones que circularon: "Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil".

"Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros. Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz", concluyó.