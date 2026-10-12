Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse y estalló el escándalo por una infidelidad

El cierre del mensaje fue breve, pero contundente: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias".

¿Hubo una infidelidad detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega?

Mientras el anuncio de Prandi generaba repercusiones, en LAM (América TV), Ángel de Brito mencionó una versión que podría aportar contexto a la ruptura. El conductor contó que al programa le había llegado información sobre una presunta infidelidad de Ortega.

"Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo", reveló De Brito.

En su publicación, la conductora no detalló qué ocurrió entre ellos ni explicó a qué acuerdos de pareja hizo referencia.

La frase sobre los acuerdos que "no son negociables" despertó interrogantes entre quienes siguen la historia, aunque Julieta no precisó su significado y pidió expresamente que se respete su decisión de no dar más declaraciones públicas.