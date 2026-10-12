A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse y estalló el escándalo por una infidelidad

A 27 días de su boda, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega y Ángel de Brito reveló una explosiva información sobre una posible infidelidad.

12 oct 2026, 22:06
julieta prandi y emanuel ortega
julieta prandi y emanuel ortega

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado. La modelo comunicó la decisión a través de sus redes sociales, con un texto en el que expresó su dolor y dejó en claro que prefirió hablar públicamente antes de que comenzaran las especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi en sus historias de Instagram.

Leé también

Julieta Prandi habló de su ausencia en el cumpleaños de Julieta Ortega y fue tajante: "No somos amigas"

julieta prandi hablo de su ausencia en el cumpleanos de julieta ortega y fue tajante: no somos amigas

La noticia sorprendió por el poco tiempo que transcurrió desde el casamiento. La pareja había formalizado su relación el 15 de septiembre, en una ceremonia civil íntima en San Isidro, después de seis años juntos y cinco de convivencia

En su comunicado, la modelo también explicó por qué decidió hacer pública la separación en este momento y pidió que se respete su intimidad, sin alimentar versiones sobre lo ocurrido: "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables".

El cierre del mensaje fue breve, pero contundente: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias".

¿Hubo una infidelidad detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega?

Mientras el anuncio de Prandi generaba repercusiones, en LAM (América TV), Ángel de Brito mencionó una versión que podría aportar contexto a la ruptura. El conductor contó que al programa le había llegado información sobre una presunta infidelidad de Ortega.

"Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo", reveló De Brito.

En su publicación, la conductora no detalló qué ocurrió entre ellos ni explicó a qué acuerdos de pareja hizo referencia.

La frase sobre los acuerdos que "no son negociables" despertó interrogantes entre quienes siguen la historia, aunque Julieta no precisó su significado y pidió expresamente que se respete su decisión de no dar más declaraciones públicas.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Emanuel Ortega

Lo más visto