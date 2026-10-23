La dura revelación de la amiga de Ana Paula Dutil que destroza a Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega

"Me dice: yo estuve en marzo en el estudio y caí en la volteada, pero no tengo nada que ver. Con la que le fue infiel fue con Lynch", reveló el periodista en el streaming El ejército de la mañana (Bondi).

El periodista remarcó que Marx sostiene que Lynch habría tenido un vínculo con el cantante: "Según ella, dice que sí", afirmó Riva Roy al aire.

En ese sentido, el periodista contó de un tenso cara a cara que se habría dado entre la amiga de Ana Paula Dutil y Julieta Prandi en el estudio de grabación de Ortega.

Riva Roy contó que la modelo la habría encarado de "mala manera" a Marx en marzo y les dijo a ambos: "¿A ver qué están grabando? A ver leeme de qué escribís...".

"Y ella asustada le empezó a leer para que vean que estaban grabando un audiolibro y Prandi le dijo: cuánta tragedia. Y que ella le contestó: ¿y vos tu vida y tu historia? Y fue como un momento muy tenso entre ambas", relató el panelista.

Ante esa situación y el relato de Marx, Pepe Ochoa sostuvo: "Una de las amantes señaladas confirma el vínculo con la otra amante". Y su compañero cerró: "Marx me dijo que la señora Lynch es la amante y además cuando yo hablo con ella no me lo desmiente".

Qué dijo Mariana Marx de su explosivo encuentro con Julieta Prandi

Mariana Marx rompió el silencio en SQP (América TV) después de quedar envuelta en la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y aclaró cómo fue el encuentro que tuvo con la modelo en el estudio de grabación del cantante.

“Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, dijo.

La escritora aseguró que, después de ese tenso intercambio con Prandi, decidió abandonar el estudio y comunicarse con su amiga Ana Paula Dutil para que fuera a buscarla. “Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pasame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula”, confesó.

Explicó además que el episodio la llevó a desistir de la grabación: “No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui. Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo”, resaltó.

Marx también contó que Ortega intentó convencerla de que regresara para completar el trabajo, pero ella prefirió no hacerlo. Y comentó sobre aquella reacción de Prandi: “Cuando le empecé a leer el libro, a ella la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, sostuvo.