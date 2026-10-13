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Mariana, señalada como tercera en discordia, expuso qué pasó cuando Julieta Prandi la encontró con Emanuel Ortega

Mariana Marx rompió el silencio después de quedar envuelta en la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y decidió contar su versión de los hechos.

13 oct 2026, 21:09
Mariana, señalada como tercera en discordia, expuso qué pasó cuando Julieta Prandi la encontró con Emanuel Ortega

Mariana, señalada como tercera en discordia, expuso qué pasó cuando Julieta Prandi la encontró con Emanuel Ortega

Mariana, señalada como tercera en discordia, expuso qué pasó cuando Julieta Prandi la encontró con Emanuel Ortega

Mariana, señalada como tercera en discordia, expuso qué pasó cuando Julieta Prandi la encontró con Emanuel Ortega

Mariana Marx, la mujer que quedó en el centro de los rumores de una supuesta tercera en discordia tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, decidió dar su versión de los hechos y contar cómo fue el episodio que vivió con la modelo en el estudio del músico.

Marx es escritora y tenía previsto grabar un audiolibro. Según explicó en SQP (América TV), fue su amiga Ana Paula Dutil quien le propuso utilizar el estudio de Ortega para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Prandi apareció en el lugar.

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Al recordar ese momento, Mariana relató: “Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”.

La escritora aseguró que, después de ese intercambio, decidió abandonar el estudio y comunicarse con su amiga para que fuera a buscarla. Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pasame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula, recordó.

Además, explicó que el episodio la llevó a desistir de la grabación. “No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui. Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo”, resaltó.

Marx también contó que Ortega intentó convencerla de que regresara para completar el trabajo, pero ella prefirió no hacerlo. Consultada sobre la posibilidad de que Prandi hubiera visto alguna conversación entre ellos o presenciado una situación que despertara sospechas, fue contundente: “No, no, no, el chat que teníamos era en el momento, unos días antes, para programar la visita, nada más. Después de ahí no hablé más con Emanuel”.

Por último, la escritora volvió sobre la reacción de Prandi durante aquel encuentro y reconoció que se sintió incómoda con su presencia. Según contó, cuando Ana Paula Dutil llegó para retirarla, estaba temblando. Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella, sostuvo.

Qué dijo Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi

Tras la confirmación de su separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega rompió el silencio y se refirió por primera vez al difícil momento personal que atraviesa. El cantante fue abordado por un cronista de SQP (América TV), aunque decidió hablar detrás de una puerta y pidió respeto por su intimidad.

Es un momento triste, privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado ”, expresó Ortega, quien reconoció que no está preparado para hablar públicamente sobre la ruptura. “Estoy muy antipático, no quiero hablar hablar así con una puerta cerrada, pero entiéndanme que no estoy de ánimo para hablar en este momento. Les pido disculpas”, agregó.

Durante la charla, Rodrigo Bar le preguntó cómo se encontraba después de conocerse la noticia. “Como puedo, no estoy bien. Pero ya va a pasar, son momentos ”, respondió el músico.

Por último, ante las consultas sobre una posible reconciliación y los motivos de la decisión de Prandi, Ortega evitó profundizar y volvió a pedir que respetaran su decisión de mantener el tema en privado. "No, no tengo nada más para decir, les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más. Yo les respeto mucho su trabajo, los superentiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor, es un momento que quisiera conservar en en el ámbito de lo privado porque es algo privado entre dos personas, nada más", concluyó.

     

 

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