La explosiva pregunta a Candela Arizaga sobre si está embarazada de Facundo Moyano: "No puedo..."

En tanto, el punto más importante llegó cuando a Candela le consultaron si estaba embarazada y se limitó a responder: "No puedo responder eso", aunque sí remarcó sobre los planes con su novio: "Nos gustaría casarnos".

Arizaga además dejó en claro su intención que finalice las medidas restrictivas de acercamiento y contacto con Facundo Moyano que aún están vigentes.

"Estoy muy ansiosa, me siento muy bien. Si no la levantan nos tendremos que ver afuera. El hecho de no tener contacto y que se inventen tantas cosas no estuvo bueno pero el viaje nos sirvió mucho", concluyó la influencer antes de ingresar al recinto.

Video: Lape Club Social (América Tv).

Por qué fue citada a declarar Candela Arizaga

Candela Arizaga fue citada a declarar este jueves en el marco de la causa judicial que investiga a Facundo Moyano por un presunto incumplimiento de la restricción perimetral que les prohibía acercarse y mantener contacto con su pareja.

Mientras avanza la investigación, ambos regresaron a la Argentina después de la polémica que generó el encuentro de la pareja en Madrid, España.

En paralelo, el exdiputado confirmó en los últimos días su comprosimo con su novia mediante una producción de fotos realizada en Marbella en medio del conflicto judicial, donde se los vio juntos y enamorados.

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de Arizaga mientras corría por la Avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, con Facundo Moyano detrás de ella y un efectivo policial intervino en el lugar.