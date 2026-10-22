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La explosiva pregunta a Candela Arizaga sobre si está embarazada de Facundo Moyano: "No puedo..."

Candela Arizaga se presentó este jueves en Tribunales y se refirió a su actualidad sentimental con Facundo Moyano tras el polémico viaje a Madrid.

22 oct 2026, 12:05
La explosiva pregunta a Candela Arizaga sobre si está embarazada de Facundo Moyano: No puedo...

La explosiva pregunta a Candela Arizaga sobre si está embarazada de Facundo Moyano: "No puedo..."

La explosiva pregunta a Candela Arizaga sobre si está embarazada de Facundo Moyano: No puedo...

La explosiva pregunta a Candela Arizaga sobre si está embarazada de Facundo Moyano: "No puedo..."

Candela Arizaga se presentó este jueves por la mañana ante la Fiscalía donde estaba citada después de ausentarse a la audiencia que estaba programada el pasado lunes luego de aquel gran escándalo de madugada con Facundo Moyano en el barrio de Belgrano.

Mientras sigue abierta la causa, la joven enfrentó a los medios que la esperaban en el lugar después de la polémica que generó su viaje a Madrid donde se encontró con su novio.

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"Tenemos fe que sí levanten la perimetral, estoy positiva hoy", aseguró de entrada la rosarina. Y sobre el revuelo que generó el encuentro con el dirigente en Europa, Candela Arizaga se defendió de las críticas: "La perimetral no rige en Madrid entonces sinceramente no siento que burlamos nada como se dijo".

La joven indicó además que su pareja no incidió en sus testimonios ante la Justicia: "Cero presión de él, realmente. Mi declaración siempre fue la misma".

En tanto, el punto más importante llegó cuando a Candela le consultaron si estaba embarazada y se limitó a responder: "No puedo responder eso", aunque sí remarcó sobre los planes con su novio: "Nos gustaría casarnos".

Arizaga además dejó en claro su intención que finalice las medidas restrictivas de acercamiento y contacto con Facundo Moyano que aún están vigentes.

"Estoy muy ansiosa, me siento muy bien. Si no la levantan nos tendremos que ver afuera. El hecho de no tener contacto y que se inventen tantas cosas no estuvo bueno pero el viaje nos sirvió mucho", concluyó la influencer antes de ingresar al recinto.

Video: Lape Club Social (América Tv).

Por qué fue citada a declarar Candela Arizaga

Candela Arizaga fue citada a declarar este jueves en el marco de la causa judicial que investiga a Facundo Moyano por un presunto incumplimiento de la restricción perimetral que les prohibía acercarse y mantener contacto con su pareja.

Mientras avanza la investigación, ambos regresaron a la Argentina después de la polémica que generó el encuentro de la pareja en Madrid, España.

En paralelo, el exdiputado confirmó en los últimos días su comprosimo con su novia mediante una producción de fotos realizada en Marbella en medio del conflicto judicial, donde se los vio juntos y enamorados.

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de Arizaga mientras corría por la Avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, con Facundo Moyano detrás de ella y un efectivo policial intervino en el lugar.

     

 

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