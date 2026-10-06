La feroz acusación de Paula contra Joaquín Levinton: "Él me introdujo..."

Fue entonces cuando Yanina Latorre quiso saber a qué se refería específicamente con ese cambio. Paula respondió: “Porque él me introdujo a las drogas. Yo estaba enamorada de él. Hacía lo que él me decía”.

La conversación también tuvo un momento de fuerte tensión cuando Yanina se refirió a los audios y mensajes que habían sido difundidos previamente y cuestionó el contenido de esas comunicaciones. “Lo que pasa es que los audios y las conversaciones que acabamos de escuchar no ayudan”, le dijo Yanina. Y agregó: “Si un tipo te va a denunciar por acoso, se va a defender y vos le estás diciendo que lo vas a matar como a John Lennon y lo único que le reprochás es que te desbloqueó, que no te atienda el teléfono, me parece que no le...”.

Antes de que pudiera terminar la frase, Paula la interrumpió y respondió con una acusación sobre el comportamiento de Levinton: “Joaquín borra mensajes”.

De esta manera, la denunciante volvió a defender su postura en medio de la polémica y puso el foco en la declaración que deberá realizar el próximo martes, instancia en la que, según expresó, espera que su denuncia sea escuchada y que los hechos que asegura haber vivido sean investigados.

Qué dice un atroz audio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso

En DDM (América TV) difundieron un material exclusivo que forma parte de la estrategia de defensa de Joaquín Levinton, luego de la denuncia por abuso sexual presentada en la Justicia por una mujer identificada como Paula.

"Paula se llama la denunciante, que lo denunció en 2023 y lo vuelve a denunciar en 2026. Hay en el medio una defensa por parte de Levinton y dice: 'esta mujer me acosa, lo hace a través de mensajes y audios'", explicó el periodista Martín Candalaft al introducir el informe antes de mostrar el contenido al aire.

En la grabación presentada por el programa puede escucharse a la denunciante visiblemente alterada y lanzando fuertes amenazas contra el músico. Según trascendió, el episodio habría ocurrido después de varios intentos de contacto telefónico que no obtuvieron respuesta.

"Atendeme el teléfono, hijo de re mil p.... Te juro que te voy a arruinar la vida!", le dice en la primera parte del mensaje.

"Te voy a denunciar! Te voy a matar con mis propias manos! Vas a terminar como John Lennon, hijo de pu....", se escucha que dice la mujer, a los gritos, en los últimos segundos de la grabación.