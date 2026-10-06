La feroz acusación de Paula contra Joaquín Levinton: "Él me introdujo..."

Minutos antes de que terminara Sálvese quien pueda (América TV), Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton, volvió a referirse a la situación que atraviesa y contó cómo se encuentra luego de los últimos acontecimientos.
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En Sálvese quien pueda, Paula, la denunciante de Joaquín Levinton, contó su versión y apuntó contra el músico.
Minutos antes de que terminara Sálvese quien pueda (América TV), Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton, volvió a referirse a la situación que atraviesa y contó cómo se encuentra luego de los últimos acontecimientos.
En comunicación con el programa, la denunciante comenzó agradeciendo el acompañamiento recibido y aseguró que atraviesa un momento de mucha angustia. “Quería darle gracias a ustedes porque aunque son mujeres y tienen que dar este tipo de comunicación, yo sé que en el fondo se ponen en mi lugar. Ahora tengo una angina tremenda,estoy somatizando todos los nervios, todo lo que pasó estos días y estoy enferma, estoy con unas anginas, estoy con temblores, estoy bastante llorona”, expresó.
Además, Paula anticipó que el próximo martes deberá presentarse a declarar y manifestó su expectativa de que esa instancia permita avanzar con su denuncia.
Durante la charla, también hizo referencia al cambio que, según su relato, experimentó en su vida desde que conoció al músico. “Yo tuve una época que estaba sacada de quicio. Yo desde que lo conocí a él en el 2015 era una persona totalmente normal, sana, tenía un novio, viajaba, hacía esto, hacía lo otro. Yo conocí a él y mi vida fue en declive”, afirmó.
Fue entonces cuando Yanina Latorre quiso saber a qué se refería específicamente con ese cambio. Paula respondió: “Porque él me introdujo a las drogas. Yo estaba enamorada de él. Hacía lo que él me decía”.
La conversación también tuvo un momento de fuerte tensión cuando Yanina se refirió a los audios y mensajes que habían sido difundidos previamente y cuestionó el contenido de esas comunicaciones. “Lo que pasa es que los audios y las conversaciones que acabamos de escuchar no ayudan”, le dijo Yanina. Y agregó: “Si un tipo te va a denunciar por acoso, se va a defender y vos le estás diciendo que lo vas a matar como a John Lennon y lo único que le reprochás es que te desbloqueó, que no te atienda el teléfono, me parece que no le...”.
Antes de que pudiera terminar la frase, Paula la interrumpió y respondió con una acusación sobre el comportamiento de Levinton: “Joaquín borra mensajes”.
De esta manera, la denunciante volvió a defender su postura en medio de la polémica y puso el foco en la declaración que deberá realizar el próximo martes, instancia en la que, según expresó, espera que su denuncia sea escuchada y que los hechos que asegura haber vivido sean investigados.
En DDM (América TV) difundieron un material exclusivo que forma parte de la estrategia de defensa de Joaquín Levinton, luego de la denuncia por abuso sexual presentada en la Justicia por una mujer identificada como Paula.
"Paula se llama la denunciante, que lo denunció en 2023 y lo vuelve a denunciar en 2026. Hay en el medio una defensa por parte de Levinton y dice: 'esta mujer me acosa, lo hace a través de mensajes y audios'", explicó el periodista Martín Candalaft al introducir el informe antes de mostrar el contenido al aire.
En la grabación presentada por el programa puede escucharse a la denunciante visiblemente alterada y lanzando fuertes amenazas contra el músico. Según trascendió, el episodio habría ocurrido después de varios intentos de contacto telefónico que no obtuvieron respuesta.
"Atendeme el teléfono, hijo de re mil p.... Te juro que te voy a arruinar la vida!", le dice en la primera parte del mensaje.
"Te voy a denunciar! Te voy a matar con mis propias manos! Vas a terminar como John Lennon, hijo de pu....", se escucha que dice la mujer, a los gritos, en los últimos segundos de la grabación.