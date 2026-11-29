En ese sentido, el actor reconoció que Martina es una gran aliada a la hora de resolver cuestiones vinculadas con la tecnología, un terreno en el que admitió no desenvolverse demasiado bien.

Además, reveló que ambos conocen las contraseñas de sus respectivos teléfonos celulares, un detalle que dio pie a una divertida anécdota.

Matías Alé reveló por qué discutió con Martina por ChatGPT

En medio de la charla, el actor sorprendió a todos los presentes al confesar que la inteligencia artificial fue la protagonista de un inesperado cruce con su esposa.

“La única discusión que tenemos es por el ChatGPT”, aseguró. Según relató, todo comenzó cuando quiso editar una fotografía y aprovechó que Martina estaba bañándose para utilizar su teléfono celular y enviarle un mensaje de voz a la aplicación.

Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la familiaridad con la que la inteligencia artificial le respondió: “Hola, hermosa”.

El inesperado saludo generó un divertido cruce entre los esposos, que Alé recordó entre risas durante su participación en el ciclo de eltrece.

Incluso, el actor contó otra llamativa experiencia relacionada con la aplicación durante un viaje a Puerto Madryn, cuando ChatGPT parecía conocer hasta el horario de llegada de su vuelo.

La confesión también dio lugar a una serie de bromas en la mesa sobre la diferencia de edad entre Matías y Martina y la manera en que ambos se relacionan con las nuevas tecnologías.