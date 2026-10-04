El drama que atraviesa la denunciante de Joaquín Levinton tras la fuerte exposición del caso

Durante el intercambio en el programa, Marcela Tauro quiso conocer más detalles sobre la actividad laboral de la mujer. "¿Ella era visitadora médica?", le preguntó la conductora.

Karina Iavícoli confirmó ese dato y explicó que la denunciante tendría dos empleos, aunque aclaró que solo uno de ellos podía ser mencionado públicamente. Según Quiroz, el empleo como visitadora médica habría sido el que perdió después de la repercusión que generó la denuncia.

"Sí, porque al salir a hablar, al aparecer imágenes de ella, a los jefes no les gustó la exposición que estaba teniendo y prefirieron darle libertad para que se vaya, eso es lo que dice. Me dijo: 'Prefirieron darme libertad', como una manera de invitarla a renunciar", detalló Quiroz.

Quién sería el nuevo abogado de la denunciante de Joaquín Levinton

En medio de la repercusión que tomó la denuncia de Paula contra Joaquín Levinton, se conoció en las últimas horas un cambio importante en el frente legal de la causa. Adela González, quien la representaba hasta ahora, decidió dar un paso al costado debido a desacuerdos relacionados con la estrategia judicial y la manera de encarar el trabajo.

De acuerdo con la información que trascendió, la abogada había insistido desde el inicio en que su clienta evitara exponer públicamente el caso mientras avanzaban las presentaciones ante la Justicia. No obstante, esa recomendación quedó sin efecto cuando Paula brindó una entrevista en A la Barbarossa (Telefe), donde contó detalles de las situaciones que asegura haber atravesado durante su vínculo con el músico.

Aquella aparición televisiva se produjo antes de que se conociera públicamente la denuncia contra Levinton. Según trascendió, esa diferencia de criterios entre ambas terminó generando un desgaste en la relación profesional que hizo inviable continuar trabajando juntas, motivo por el cual González resolvió apartarse del caso.

"Mi consejo profesional hacia Paula era que no saliera en los medios hasta que tuviéramos todo el material presentado en la Justicia. Soy muy cuidadosa para trabajar", reconoció Adela en diálogo con SQP (América TV).

Por su parte, Paula también informó el cambio de representación mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió. Mientras opta por mantener un bajo perfil mediático, ya comenzó a avanzar en la búsqueda de un nuevo defensor. En ese contexto, Martín Candalaft reveló en DDM (América TV) quién sería el principal candidato para asumir esa responsabilidad: Yamil Castro Bianchi.

“Trabajó con Ana Rosenfeld en otras causas, que ayer tuvo una comunicación con Paula a instancias de Rosenfeld. Ana es civilista, Yamil penal”, explicó el periodista al detallar cómo surgió el acercamiento entre las partes. Castro Bianchi se especializa en Derecho Penal y cuenta con trayectoria en expedientes de gran exposición pública. Se graduó en la Universidad de Palermo, completó estudios de posgrado enfocados en el área penal y posee matrícula tanto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como en el fuero federal.

La relación profesional entre Castro Bianchi y Ana Rosenfeld no es nueva. Ambos coincidieron en distintas actuaciones judiciales a lo largo de los últimos años. Entre ellas, el letrado intervino en la demanda por injurias impulsada por Rosenfeld contra Yanina Latorre y también participó en una causa iniciada después de que una persona se hiciera pasar por el hijo de la reconocida abogada. Esa experiencia compartida vuelve a cobrar relevancia ahora ante la posibilidad de que represente a Paula.

Además de su desempeño en causas penales de alto perfil, Castro Bianchi está al frente de su propio estudio, Castro Bianchi & Asociados. Desde allí desarrolla gran parte de su actividad profesional y ha participado en expedientes que involucraron a figuras de amplia notoriedad pública, entre ellas Diego Maradona.