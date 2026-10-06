Ayelén Paleo habló de las amenazas que recibió de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton: "Me estoy protegiendo"

La decisión se suma a las declaraciones que la exvedette realizó públicamente y que, según explicó, tienen como objetivo establecer límites y resguardarse frente a la situación. “¿Sabés lo que pasa? Hoy una persona levanta el teléfono, llama al 911 y hasta aclarar la situación como le pasó a Joaquín, tal cual, uno se come un escrache que uno no lo merece y hasta aclarar esa situación...”, continuó.

La exvedette también hizo referencia a la necesidad de manejar el conflicto con precaución y volvió a insistir en que su intención es protegerse. “Lo que quiero que comprendan es que esta persona está mirando y hay que tocarlo con cierta precaución, no sé si me explico. Lo que quiero transmitirle a esta persona que yo me estoy protegiendo”, expresó Paleo.

Y fue todavía más clara al explicar cuál es el objetivo de sus declaraciones: “Esto no es para ensuciarla, es para cubrirme yo”.

Durante la comunicación, Paleo también habló sobre los límites y sobre el desgaste que puede provocar una situación conflictiva cuando, según sus palabras, esos límites dejan de ser respetados.

Luego, ante la consulta sobre si Paula le había anticipado que iba a denunciar a Joaquín Levinton, Paleo eligió ser cautelosa y diferenciar lo que conoce de aquello que no puede afirmar porque no estuvo presente. “Mirá, yo no voy a poner en tela de juicio, Yo no estuve en ese momento. A ver, ella denunció algo que yo la verdad que no la conocía en ese momento. Ahora lo que sí sé es la cuestión del acoso, yo te lo firmo porque lo viví estando con esta persona”, respondió.

Qué dicen los terribles chats entre la famosa y la denunciante de Joaquín Levinton

En PrimiciasYa (América TV) difundieron una serie de conversaciones que, según se planteó en el programa, podrían comprometer a Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton, en medio de un fuerte conflicto con una figura reconocida del espectáculo. De acuerdo con lo explicado por Marina Calabró, el material exhibido correspondía a chats originales y sin modificaciones, aunque se omitieron aquellos fragmentos que podían exponer datos personales relacionados con el WhatsApp de la otra involucrada.

“Esto arranca en mayo”, señaló Calabró al introducir el contenido ante la audiencia. A medida que avanzó la lectura de los mensajes, quedó expuesto un diálogo que fue subiendo paulatinamente de tono entre las dos mujeres. Según mostraron al aire, la denunciante comenzó manifestando su malestar por la manera en que estaba siendo tratada y expresando su fastidio.

“Me tratás mal”, se lee en uno de los primeros intercambios. Más adelante, la denunciante escribió: “¿Quién se va a quedar con algo?”, una frase que, de acuerdo con la interpretación realizada en el ciclo, estaría relacionada con la decisión de no conservar objetos pertenecientes a la famosa. Lejos de apaciguarse, la conversación fue escalando y, en otro tramo, Paula lanzó: “Me calenté, mirá loca”.

Con el correr de los mensajes, y siempre según el material que se presentó en PrimiciasYa, la mujer volvió a dirigirse de manera confrontativa a la figura del espectáculo. “Yo no te hice nada malo, no me jodas, porque me caliento de verdad”, escribió en uno de los fragmentos leídos durante la emisión.

La respuesta de la otra participante del intercambio habría llegado poco después con una pregunta directa: “¿Es que no me lo hiciste?”. Fue entonces cuando apareció una de las expresiones que más repercusión generó durante la exposición de los chats: “Y ahí vas a conocer la locura de una persona”.

Según se indicó en el programa, la discusión continuó recrudeciéndose y sumó advertencias cada vez más severas. Calabró destacó especialmente ciertos pasajes que, de acuerdo con su análisis, contenían amenazas vinculadas tanto a una posible exposición pública como a situaciones de extrema gravedad. “A mí me impacta cuando la amenaza con el escrache público y cuando la amenaza de muerte”, remarcó la periodista.

Entre las frases más fuertes que se atribuyen a Paula, figura un mensaje dirigido a la famosa: “Yo te tiro un fósforo y te incendio, tarada. Conmigo no te metas. Te hago la peor”. Acto seguido, la conversación incorpora otra expresión de tono amenazante: “No me conocés como enemiga. Listo”.

De acuerdo con el relato que realizó Calabró al repasar los intercambios, en esa instancia la famosa habría intentado frenar la escalada del conflicto y le advirtió que sus dichos podían interpretarse como una amenaza de muerte. Sin embargo, la respuesta de Paula, siempre según los chats difundidos por el programa, fue terminante: “Sí, si te maté fui yo, que quede grabado”.