A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LETAL

La filosa reacción de la mamá de Tini Stoessel en medio del conflicto familiar

La mamá de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, sorprendió con un posteo en sus redes luego de que Ángel de Brito revelara nuevos detalles sobre la interna familiar.

5 oct 2026, 22:45
mariana muzlera, tini stoessel
mariana muzlera, tini stoessel

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, volvió a generar repercusión en redes sociales en medio del conflicto familiar que atraviesa la cantante con su padre, Alejandro Stoessel. La mujer publicó una contundente frase en una historia de Instagram, acompañada por un emoji de una cara guiñando el ojo: "El karma funciona siempre".

El mensaje apareció luego de que Ángel de Brito revelara en LAM (América TV) un nuevo dato sobre las negociaciones económicas entre Tini y su padre. Según contó el conductor, por el momento no habría acuerdo y el ofrecimiento de la cantante sería del cinco por ciento.

Leé también

Tini Stoessel, en medio de la crisis familiar: el dato sobre su carrera que genera preocupación

Tini Stoessel, en medio de la crisis familiar: el dato sobre su carrera que genera preocupación

La publicación de Mariana no menciona a Tini ni a Alejandro y tampoco hace referencia directa al conflicto económico. Sin embargo, por la cercanía temporal con las nuevas declaraciones de De Brito, el mensaje rápidamente puede ser leído como una posible indirecta en medio de la disputa.

¿Qué pasó entre Tini Stoessel y su padre?

El conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel se hizo público durante los últimos meses, después de que la cantante decidiera ponerle fin al vínculo profesional que mantenía con su padre desde hacía 15 años. Alejandro había acompañado y manejado su carrera desde los comienzos de Violetta, cuando ella tenía 14 años.

A partir de esa ruptura, comenzaron a circular versiones sobre una revisión de las cuentas y del patrimonio de la artista. Algunos informes periodísticos señalaron que Tini habría pedido una auditoría para conocer cómo estaban administrados sus ingresos y que de allí habrían surgido cuestionamientos sobre el control de determinadas sociedades y ganancias vinculadas con su carrera.

Sin embargo, del lado de Alejandro Stoessel rechazaron varias de esas versiones. En septiembre, su abogado Agustín Rodríguez aseguró que no existía una auditoría sobre el padre ni sobre la documentación y sostuvo que lo que hubo fue un pedido de información que Alejandro entregó a los representantes de Tini. También negó que hubiera retenido documentación o actuado de manera irregular.

En las últimas semanas también circularon versiones sobre un supuesto patrimonio de 89 millones de dólares y un eventual reparto entre los integrantes de la familia. Esos porcentajes fueron difundidos públicamente, pero posteriormente fueron cuestionados por el entorno de Alejandro y no quedaron confirmados por todas las partes.

Ahora, la información aportada por De Brito plantea un escenario diferente: el periodista aseguró este lunes que las negociaciones todavía continúan y que la oferta sería del 5 por ciento, mientras que remarcó que se trataría de millones de dólares.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel

Lo más visto