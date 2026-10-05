La filosa reacción de la mamá de Tini Stoessel en medio del conflicto familiar

A partir de esa ruptura, comenzaron a circular versiones sobre una revisión de las cuentas y del patrimonio de la artista. Algunos informes periodísticos señalaron que Tini habría pedido una auditoría para conocer cómo estaban administrados sus ingresos y que de allí habrían surgido cuestionamientos sobre el control de determinadas sociedades y ganancias vinculadas con su carrera.

Sin embargo, del lado de Alejandro Stoessel rechazaron varias de esas versiones. En septiembre, su abogado Agustín Rodríguez aseguró que no existía una auditoría sobre el padre ni sobre la documentación y sostuvo que lo que hubo fue un pedido de información que Alejandro entregó a los representantes de Tini. También negó que hubiera retenido documentación o actuado de manera irregular.

En las últimas semanas también circularon versiones sobre un supuesto patrimonio de 89 millones de dólares y un eventual reparto entre los integrantes de la familia. Esos porcentajes fueron difundidos públicamente, pero posteriormente fueron cuestionados por el entorno de Alejandro y no quedaron confirmados por todas las partes.

Ahora, la información aportada por De Brito plantea un escenario diferente: el periodista aseguró este lunes que las negociaciones todavía continúan y que la oferta sería del 5 por ciento, mientras que remarcó que se trataría de millones de dólares.