Tini Stoessel, en medio de la crisis familiar: el dato sobre su carrera que genera preocupación

El detalle de tini Stoessel en el recital de Lali Espósito que hizo explotar una teoría en las redes

Tini Stoessel y Lali Espósito compartieron escenario por primera vez el fin de semana en River e interpretaron juntas "Like a Virgin" y "1Amor" vestidas de novias.

En medio del escándalo económico y familiar que atraviesa, Tini llamó la atención al teñirse el pelo de color lila, lo que muchos usuarios vincularon con un viejo tuit de su padre, Alejandro Stoessel, quien en 2013 había escrito "¿Sabes cómo se dice LALI al revés? LILA, porque es casi Violetta" en pleno auge de la rivalidad entre ambas artistas, interpretando así el color como una indirecta hacia él.

Horas después, Tini compartió un mensaje emotivo en Instagram agradeciéndole a Lali por la noche compartida — "Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas", escribió— y también tuvo palabras para Marilina Bertoldi, a quien calificó de "bestia" por su talento.