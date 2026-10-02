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Tini Stoessel, en medio de la crisis familiar: el dato sobre su carrera que genera preocupación

En las últimas horas empezó a circular una información que puso en alerta a Tini Stoessel y a su entorno actual.

2 oct 2026, 12:15
Tini Stoessel, en medio de la crisis familiar: el dato sobre su carrera que genera preocupación

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Tini Stoessel, en medio de la crisis familiar: el dato sobre su carrera que genera preocupación

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La guerra de Tini Stoessel con su papá empezó a generar algunos problemas en la vida profesional de la cantante. Según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, los shows empezaron a tener algunos inconvenientes: "Hay mucha incertidumbre con lo que sucederá con el concierto de Estados Unidos del 18 de octubre. Si bien está casi todo vendido, dicen que peligra primero porque le bajaron a 6 bailarines de 12 porque ya que no tienen la visa de trabajo. La del equipo tampoco tendrían certeza de tenerla pese a que esto se viene preparando hace un año", reveló.

El panelista contó que la organización y comercialización de ese concierto aún está en manos de Alejandro Stoessel y su socio, pero la mala comunicación que él tiene con su hija dificultaría mucho la ultimación de estos detalles.

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Pero este recital no es el único que estaría en veremos. Tini tiene previstos shows en Guatemala, Caracas, y tendría uno más en México el 25 de octubre que, según Méndez, está en riesgo de cancelarse: "Cuando ella agotó el primer show en ese país, los organizadores tardaron un mes en poner la segunda fecha y la venta de entradas viene muy lenta. Estarían por suspenderlo por la baja venta de tickets". Por el momento, no hubo una comunicación oficial que confirmara o desmintiera el levantamiento de alguno de los conciertos pautados.

El detalle de tini Stoessel en el recital de Lali Espósito que hizo explotar una teoría en las redes

Tini Stoessel y Lali Espósito compartieron escenario por primera vez el fin de semana en River e interpretaron juntas "Like a Virgin" y "1Amor" vestidas de novias.

En medio del escándalo económico y familiar que atraviesa, Tini llamó la atención al teñirse el pelo de color lila, lo que muchos usuarios vincularon con un viejo tuit de su padre, Alejandro Stoessel, quien en 2013 había escrito "¿Sabes cómo se dice LALI al revés? LILA, porque es casi Violetta" en pleno auge de la rivalidad entre ambas artistas, interpretando así el color como una indirecta hacia él.

Horas después, Tini compartió un mensaje emotivo en Instagram agradeciéndole a Lali por la noche compartida — "Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas", escribió— y también tuvo palabras para Marilina Bertoldi, a quien calificó de "bestia" por su talento.

     

 

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