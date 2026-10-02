Tini Stoessel, en medio de la crisis familiar: el dato sobre su carrera que genera preocupación

La guerra de Tini Stoessel con su papá empezó a generar algunos problemas en la vida profesional de la cantante. Según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, los shows empezaron a tener algunos inconvenientes: "Hay mucha incertidumbre con lo que sucederá con el concierto de Estados Unidos del 18 de octubre. Si bien está casi todo vendido, dicen que peligra primero porque le bajaron a 6 bailarines de 12 porque ya que no tienen la visa de trabajo. La del equipo tampoco tendrían certeza de tenerla pese a que esto se viene preparando hace un año", reveló.