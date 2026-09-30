Revelaron quién es el hombre que provocó el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

El conductor de LAM también dio detalles sobre el supuesto desencadenante del conflicto y aseguró que Emilia habría tomado una decisión que Tini interpretó como una traición. “La pelea fue porque Emilia sabía y cuando se pelean, ella lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”, siguió.

Con el correr de los años, la relación profesional se transformó también en un vínculo de mucha confianza. Desde 2021 comenzaron a multiplicarse las imágenes de ambos y Cia se convirtió en una persona habitual dentro del entorno de la cantante.

El guitarrista incluso estuvo presente durante diferentes momentos importantes de la vida artística de Stoessel y apareció junto a ella en distintas publicaciones y registros audiovisuales. Su cercanía llegó al punto de ser considerado parte del círculo íntimo de la cantante.

El supuesto quiebre habría quedado expuesto públicamente durante la gira MP3 Tour de Emilia. La cantante había incorporado a Cia a su equipo y, en uno de sus shows, se produjo un encuentro inesperado entre el músico y Tini. Stoessel coincidió con Pancho sobre el escenario durante una presentación y, de acuerdo con la versión que trascendió, ese momento habría sido especialmente significativo para ella porque no habría sido informada previamente.

La situación habría tomado todavía más peso porque, según esta versión, Emilia conocía el vínculo que Tini tenía con el guitarrista y aun así decidió incorporarlo a su equipo. Ese gesto habría sido interpretado por Stoessel como una traición dentro de la amistad que mantenían.

Qué dijo Cami Homs sobre el casamiento de Tini Stoessel

Cami Homs fue consultada por LAM (América TV) sobre el próximo casamiento de su expareja, Rodrigo De Paul, con Tini Stoessel, y dejó en claro que mantiene una postura tranquila frente a la nueva etapa del futbolista.

El cronista Fede Flowers le preguntó directamente si estaba al tanto de la boda: "Se casa el papá de tus hijas, estás al tanto, me imagino que sí", y Homs respondió: "Sí, claro, y nada, todo bien".

Luego, el periodista quiso saber si Francesca y Bautista, los hijos que tiene con De Paul, le habían comentado algo sobre el casamiento. La modelo explicó que no hablaron del tema y priorizó el bienestar de sus hijos: "No me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, que verlos felices a mis hijos".

La conversación avanzó entonces hacia uno de los interrogantes que rodean la boda: si Homs formará parte de los invitados. Ante la pregunta "¿Te invitaron al casamiento?", fue contundente: "No".

Flowers insistió con la posibilidad de que finalmente pudiera recibir una invitación: "Por ahí quedó buena onda o Rodri es políticamente correcto y te invita, ¿por qué no?". Sin embargo, Homs descartó esa posibilidad: "No, está todo bien, pero no, claramente que no".

Finalmente, el cronista quiso saber si aceptaría asistir en caso de ser invitada. Homs evitó entrar en esa hipótesis y dio por terminado el tema: "Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias, pero bueno, todo bien igual".