La foto íntima de la China Suárez y Mauro Icardi a pura pasión entre las sábanas: "Me abrazas y..."

Se trata de una foto donde se los ve abrazados debajo de las sábanas donde la actriz expresa sus sentimientos hacia su novio, agradeciendo el trato que tiene con ella.

“Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme y cuidarme. Me abrazas y se para el mundo. Te amo cada minuto más”, precisó la China Suárez mencionando a Mauro Icardi en la publicación.

Antes, la actriz había elogiado la recepción que tuvo en el paíz azteca: “Que manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, indicó maravillada con el lugar y su gente.

La contundente respuesta de la China Suárez a las indirectas de Wanda Nara en MasterChef

La China Suárez salió a responderle con lo que más le duele a Wanda Nara, harta de las indirectas de la conductora al aire en MasterChef Celebrity.

Wanda Nara suele lanzar indirectas contra su exmarido Mauro Icardi y la actriz desde su programa, y si bien la pareja parecen mantenerse al margen de sus comentarios, cada tanto las redes sociales se convierten en el escenario elegido para responder con mensajes que no pasan inadvertidos.

En ese contexto, la pareja del futbolista aprovechó sus vacaciones en México en familia para compartir distintas postales de los días que disfrutaron en un exclusivo resort y expresar públicamente su felicidad junto al delantero rosarino.

Todo ocurrió después de la picante chicana que la conductora protagonizó el miércoles por la noche durante una charla con Edith Hermida en el reality gastronómico.

Luego la actriz recurrió a sus historias de Instagram y publicó una serie de imágenes del destino turístico que visitaron, acompañadas de un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la mediática.

“Qué manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, describió a pura felicidad la China Suárez, dejando en claro cuánto disfrutó de su estadía en el país azteca.

En otra postal, la actriz le dedicó a su novio unas palabras cargadas de romanticismo que no tardaron en generar repercusiones. “Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme, cuidarme. Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más”, expresó la actriz.

Para muchos, esa romántica publicación virtual funcionó como un mensaje por elevación dirigido a la conductora y exdel futbolista con quien está fuertemente enfrentada.