La fuerte crítica de Eva Bargiela a Gianluca Simeone por sus actitudes cotidianas: "No hay ningún tipo de respeto"

"Les juro que en un momento pensé que se había roto un caño del baño porque había mucha agua siempre alrededor de la bacha. Llegué a llamar a un plomero y resulta que no había nada roto, era simplemente mi amorcito que se ve que le gusta esparcir mucho el agua", explicó entre risas, al revelar que el inconveniente no tenía que ver con una falla en las instalaciones, sino con una costumbre de Gianluca Simeone.

Sin embargo, ese no fue el único hábito de su pareja que decidió poner sobre la mesa. Eva Bargiela también apuntó contra la demora de su novio a la hora de preparar un mate, una actividad cotidiana que, según su relato, puede llevar mucho más tiempo del esperado.

"Esto también es una queja, tarda 40 minutos en hacer un mate", lanzó, sumando un nuevo motivo a su particular lista de reclamos.

Pero todavía quedaba una situación más. La ex de Facundo Moyano también se refirió a una costumbre que se repite cuando Gianluca llega a su casa y decide qué mirar en la televisión, sin tener demasiado en cuenta lo que ella estuviese viendo.

"Otra, no hay ningún tipo de respeto, cuando llega a casa, y casi como si fuese un derecho, no le importa que yo esté viendo la televisión y pone fútbol. ¿No te das cuenta que estoy acá? Llegué yo primero", expresó con humor.

Así, entre anécdotas y comentarios picantes, Eva Bargiela dejó al descubierto tres pequeñas diferencias de la vida cotidiana con Gianluca Simeone, el padre de su hijo Faustino, y mostró que algunas costumbres de su pareja se convirtieron en motivos recurrentes de queja dentro de la convivencia.

Cómo nació la historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo y el fútbol argentino. Su romance, que comenzó de manera casi casual en diciembre de 2023, se construyó primero a la distancia y hoy atraviesa una etapa familiar: son padres de Faustino, su primer hijo en común.

El primer encuentro ocurrió el 22 de diciembre de 2023, durante el cumpleaños de Eva. La modelo atravesaba una separación reciente de Facundo Moyano y no tenía ganas de celebrar, pero sus amigas la convencieron de salir. Esa noche conoció a Gianluca, hijo de Diego Simeone, en un boliche de Costanera. Sin embargo, el cruce fue breve: ambos coinciden en que solo charlaron y que, por entonces, no surgió nada más.

La conexión se reactivó pocos días después, en la víspera de Año Nuevo, de forma totalmente casual. Una amiga de Eva hablaba por videollamada con Carla Pereyra, pareja de Diego Simeone, cuando apareció Gianluca. Ella le recordó que había estado en su cumpleaños y a partir de ese momento comenzaron a escribirse por Instagram.

Durante unos cuatro meses mantuvieron conversaciones diarias entre Buenos Aires y España, donde Gianluca desarrollaba su carrera futbolística. Según contó la modelo, se conocieron “al revés”: primero compartieron rutinas, gustos y miedos a distancia, y recién en mayo de 2024 tuvieron su primera cita. Ella lo invitó a tomar unos mates a su casa y, tras ese encuentro, aseguró que “nunca más se separaron”.

En junio de 2024 confirmaron su relación y comenzaron a mostrarse juntos. Un año después anunciaron que esperaban su primer hijo. Aunque antes del nacimiento atravesaron la pérdida de un embarazo, la pareja recibió a Faustino en octubre de 2025 y consolidó una familia que nació, paradójicamente, de una noche que Eva no quería festejar.