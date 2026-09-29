La contundente reacción de Eva Bargiela tras ver a Facundo Moyano con Moria: "No me parece ético..."

De esta manera, Bargiela eligió mantener cierta distancia respecto de las versiones que comenzaron a circular luego de la entrevista y evitó realizar afirmaciones sobre una situación que, según remarcó, desconoce en profundidad. Al mismo tiempo, reconoció que ver a quien fue parte de su vida expuesto de esa manera no le resulta indiferente.

Durante la charla, también le preguntaron si los fragmentos que observó de la entrevista le habían resultado particularmente llamativos teniendo en cuenta el vínculo que mantuvo durante años con Moyano. "Me llamaron la atención los recortes que he visto y eso, porque se lo veía como nervioso, esas cosas y no suele mostrarse así, pero siento que me llamó la atención como a todos, que a todos les llamó la atención, por eso están acá", remarcó.

Por último, Bargiela fue consultada sobre la posibilidad de volver a tener contacto con su exmarido si eventualmente necesitara ayuda. "Yo siempre estoy abierta a ayudar a cualquier persona que necesite ayuda, pero no creo que él recurra a mí en caso de necesitarlo", aseguró.

Cuál fue la tremenda revelación de Yanina Latorre sobre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras la nota con Moria

La entrevista que Facundo Moyano brindó en La mañana con Moria (El Trece) volvió a generar repercusiones y puso nuevamente el foco en diferentes aspectos vinculados con su vida privada. A raíz de sus declaraciones, Yanina Latorre recordó el vínculo que mantuvo con Eva Bargiela y repasó distintos momentos de la relación, desde la convivencia y la situación económica hasta la conflictiva ruptura.

En Sálvese quien pueda (América TV), la conductora se refirió al escenario que, de acuerdo con su relato, atravesaba la pareja mientras estaba casada y sostuvo que algunas de las situaciones que actualmente involucran al dirigente ya se habrían manifestado durante aquellos años.

"El problema con la droga lo tuvo siempre, cuando estaba con ella también lo tenía, no al nivel que le está pasando ahora. La familia de él y el entorno de él están muy preocupados. Por eso se fue viaje, porque él está en un período que no tiene ningún tipo de control", aseguró Yanina.

Luego, Latorre repasó diferentes episodios de la relación entre Moyano y Bargiela y describió cómo habría sido la dinámica puertas adentro. En ese recorrido, mencionó las diferencias vinculadas al dinero, las decisiones profesionales de la modelo y el proceso que llevó al matrimonio a atravesar una profunda crisis.

"Él tenía como una doble vida. ¿Te acordás de que nos mandaban fotos de Mar del Plata de las salidas? Ella estuvo muy enamorada a los 23 años. Él fue, hizo y deshizo lo que quiso. Encontró una chica buena. Él nunca dejó la noche, nunca dejó las minas, nunca dejó el alcohol, todo lo que se metía. Y ella estaba en la casa papando moscas. Nunca la mantuvo, nunca le dio nada. Solamente le pagaba la prepaga. Y el único regalo que le hizo en toda la relación fue un auto, que ella lo contó también", contó.

El vínculo entre Moyano y Bargiela comenzó cuando ella tenía 23 años y ambos contrajeron matrimonio por civil en 2021. Dos años después, en septiembre de 2023, la separación tomó estado público mientras la modelo formaba parte de Bailando 2023. Por entonces, Bargiela confirmó que atravesaban un momento complicado y relató que se había enterado por los medios de la intención de Moyano de hacer pública la ruptura.

La incorporación de Bargiela al certamen televisivo también habría sido motivo de discusiones dentro del matrimonio. La modelo sostuvo que veía aquella participación como una posibilidad profesional que deseaba concretar, aunque el grado de exposición propio del programa terminó convirtiéndose en uno de los factores de tensión entre ambos.

En otro tramo de su relato, Yanina puso el foco en las condiciones económicas en las que, según afirmó, se desenvolvía la pareja y en las elecciones profesionales que habría realizado Bargiela durante el matrimonio: "Dicen que vivían a un nivel económico muy alto, porque él le decía que tenía empresas con los amigos que eran socios. Ella tenía su vida, dejó de trabajar porque a él no le gustaba que trabaje, pero no por celos, para no exponerlo a él políticamente. Y además también el entorno de ella, que son sus amigas que lo odian, cree que lo hacía para que no la vean tanto y él poder seguir picoteando con minas".

La periodista también avanzó sobre la situación financiera de Bargiela y planteó que, durante el tiempo que duró la relación, la modelo habría destinado parte de sus propios recursos a cuestiones relacionadas con el vínculo. "Ella se gastó todos sus ahorros, toda la guita que ganó en su carrera, con sus programas, con todo lo que hizo, se lo gastó en el vínculo con él. Nunca le dio un peso", afirmó.

Entre los recuerdos que recuperó Latorre apareció además un episodio relacionado con Moria Casán. Según explicó la periodista, una cadenita de oro con la imagen de la Virgen de Luján habría sido uno de los obsequios que Bargiela le había entregado a Moyano. "La cadenita de oro que le regaló a Moria Casán, de la Virgen de Luján, fue uno de los primeros que le hizo Eva en su vínculo. No lo podía creer cuando vio que él se lo dio a Moria y le dijo: 'Esto era de mi mamá'. Es un mentiroso, es un embustero", subrayó la comunicadora.

Más adelante, Latorre hizo referencia a un viaje que Moyano habría realizado a Ibiza con un grupo de amigos mientras la relación atravesaba un período de conflicto. "Él se va a Ibiza de joda con los amigos. La deja acá sola sin un peso, ni tarjeta de crédito, nada. Ya estaban en crisis, estaba todo mal. Irte de joda un mes a Ibiza con tus amigos, andate con tu mujer de vacaciones. O sea, era todo un descontrol. Él le pedía a ella que no la exponga, pero él estaba en pedo en Ibiza, en los barcos con los amigos. Ella se queda sin un mango, le dice a su representante que quiere volver a trabajar, y las amigas te lo cuentan, ella con una humildad, la ofrecen en el Bailando, la agarran. A la cúpula de La flia le da un poco de miedo porque era la mujer con Facundo Moyano. Entonces le dicen: 'Si él te autoriza, nosotros no tenemos ningún problema'", detalló.

"Ella le escribe a él, que estaba en Ibiza, y le dice: 'Por favor, Facundo, necesito trabajar'. Un horror lo que le pasaba. Y él le dice: 'Te vas a exponer demasiado, pero vos si querés, yo lo llamo a Marcelo y le digo que conmigo está todo bien'", aseguró Yanina.