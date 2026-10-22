La fuerte revelación de Guido Kaczka sobre Romina Yan y Darío Giordano tras la denuncia de Valentín Yankelevich

Sin embargo, otro fragmento de sus declaraciones cobró especial relevancia por el contexto actual. Se trata de una vieja entrevista en el programa Trip que supo emitir Telefe, en la que Kaczka había hablado sobre la dinámica de pareja entre Romina Yan y Darío Giordano. Ahora, tras la denuncia de Valentín Yankelevich, aquellas imágenes volvieron a circular en las redes sociales y despertaron interrogantes sobre lo que el conductor había percibido por aquel entonces.

Frente a la enorme repercusión del video, Guido aclaró qué había sucedido durante aquella nota y descartó haber advertido señales que le permitieran anticipar la situación denunciada años después. “No puedo adjudicarme semejante cosa. Estábamos en una nota en la que me pidió por favor que la hiciera con ella. Me impactó verlo en este marco, pero no advertí algo, sino lo diría”, sostuvo.

Consultado por el caso que involucra a Giordano y por el conflicto judicial que atravesó durante años la familia, el conductor eligió la cautela y evitó profundizar en los hechos denunciados. “No quiero hablar porque no quiero decir algo que no corresponda y que sea inconveniente”, respondió, sin emitir juicios sobre las personas involucradas.

Por último, Guido Kaczka confirmó que mantiene contacto permanente con Gustavo Yankelevich, el padre de Romina y abuelo de los jóvenes. Así, el conductor se refirió tanto al recuerdo de su amiga como a la delicada situación familiar que volvió a ocupar un lugar central en la agenda del espectáculo argentino.

Cuál fue la denuncia de Valentín, el hijo de Romina Yan, contra su padre Darío Giordano

Días pasados, Valentín Yankelevich, hijo de la recordada Romina Yan y Darío Giordano, rompió el silencio y denunció públicamente que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre durante su niñez, tras la muerte de la actriz en septiembre de 2010.

En una entrevista con Infobae, el joven aseguró que los episodios comenzaron cuando tenía entre 9 y 10 años. “Eran golpes, gritos, maltrato. Era constante”, relató, y detalló situaciones de agresión física, encierros, gritos y descalificaciones.

Según su relato, su hermano Franco también fue víctima de los maltratos. Valentín contó que la situación se volvió insoportable y que, a los 12 años, decidió irse de la casa junto a su hermano, llevándose ropa en una mochila, sin avisar a nadie.

Tras ello, los hermanos realizaron una denuncia formal y declararon ante profesionales y la Justicia. El caso se judicializó y, luego de un largo proceso, la tenencia definitiva de Valentín y Franco quedó a cargo de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, quien fue una figura de contención clave para ellos.

“¿Quién iba a creer que un padre les pegaba a los hijos?”, se preguntó Valentín al referirse al momento en que decidió hablar.

Así las cosas después del desgarrador relato de Valentín, Darío Giordano emitió un descargo y rechazó de lleno los dichos de su hijo. Aseguró que los hechos denunciados “nunca ocurrieron ni fueron comprobados” y sostuvo que fue sobreseído en 2018 en el marco de la causa judicial.

Valentín, en tanto, afirmó que su padre le pidió disculpas en distintos años, aunque consideró que no fueron sinceras. “Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado”, expresó.