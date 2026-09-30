Guido Kaczka habló sobre la grave denuncia a Joaquín Levinton y fue tajante: "Afectan a..."

"No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser. Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar", sostuvo.

Durante el intercambio con la prensa, el conductor también fue consultado acerca de cómo atraviesa esta situación y sobre las dudas que surgieron respecto de la continuidad del cuestionado músico como integrante del programa de El Trece.

Frente a esa pregunta, Guido Kaczka volvió a marcar los límites que decidió establecer y explicó que, por su función, considera que determinados asuntos deben ser tratados con especial cuidado y no convertirse en contenido para una declaración televisiva. "No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela", manifestó.

Finalmente, Guido reconoció que observa las repercusiones del caso a través de los medios de comunicación, aunque dejó en claro que no pretende sumar nuevas declaraciones ni especular públicamente sobre lo sucedido.

"Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela", sentenció el conductor, quien de esta manera evitó pronunciarse sobre la situación judicial que involucra a Joaquín Levinton y sobre cuál será su futuro dentro de Es mi sueño.

Qué dijo Joaquín Levinton tras la denuncia en su contra por abuso sexual

Joaquín Levinton rompió el silencio luego de que se conociera públicamente una denuncia por abuso sexual en su contra. El líder de Turf utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos y cuestionar el relato sobre el vínculo que habría mantenido con la denunciante.

A través de una historia de Instagram, el músico aseguró que la mujer lo acosa desde hace años y relató: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”.

Además, Levinton negó que ambos hayan sido pareja y remarcó: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

Sus declaraciones surgieron después de que Karina Iavícoli contara en LAM (América TV) detalles de la presentación judicial. Según se informó en el programa, la denunciante sostuvo que tuvo un vínculo con el cantante entre 2015 y 2020 y denunció situaciones de violencia física, psicológica y abuso sexual.

En otra publicación, el artista recordó una denuncia anterior y afirmó que aquel conflicto ya había quedado atrás. “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, expresó.

También aseguró que el contacto continúa pese a sus intentos por bloquearla: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”.

Finalmente, manifestó su preocupación por la situación: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.