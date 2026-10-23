La fulminante opinión de Julieta Prandi sobre la familia de Emanuel Ortega tras la separación: "No sabía que..."

Y aclaró sobre su anuncio público del final de su matrimonio: "Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro. Yo me casé enamorada pero a veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas".

"No me lo esperaba y no me interesa tampoco hablar mal de Emanuel más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años y nos acompañamos tanto en la luz como en la sombra en todo momento", continuó Julieta Prandi.

La firme opinión de Julieta Prandi sobre la familia de Emanuel Ortega

Julieta Prandi profundizó en la nota con LAM sobre su vínculo con la familia de Emanuel Ortega: "Con sus padres tuve una relación increíble y me conocen muy bien y yo a ellos, eso siempre va a estar siempre intacto más allá de ponerle hoy un cierre", precisó.

Cuando el cronista le consultó si pudo hablar con la familia del cantante tras lo sucedido, la repuesta de la conductora fue contundente: “No, no sabía que me había casado con tanta gente”, disparó.

Y en ese sentido, amplió sobre las voces cercanas que hablaron de la ruptura: “Familia o no familia, todos los que salieron a opinar y a distorsionar los hechos que no conocen en realidad, y tampoco conocen la intimidad de la pareja ni me conocen a mí, les mando mucho amor y les deseo mucha suerte, pero no tengo nada para decir".

En cuando al duro posteo de Juan Alberto Mateyko, Prandi fue categórica contra el conductor y también cuestionó la reacción virtual de su ex a ese mensaje.

"No sé si merece una opinión un posteo. Entiendo que tiene cariño con la familia pero se puede brindar apoyo telefónicamente, no sé si era necesario agredirme de una manera tan machista. Me pareció de más y me dolió también la aprobación de Emanuel de ese posteo", cerró.