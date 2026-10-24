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La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel

En pleno traslado de Norma Noemí Sandín a la alcaldía, su pareja rompió el silencio ante las cámaras de América Noticias con una insólita explicación y un escueto pedido de disculpas a Marcela Coronel.

24 oct 2026, 09:09
La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel

Le quiero pedir disculpas a Marcela Coronel - captura América Noticias
La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel

Le quiero pedir disculpas a Marcela Coronel - captura América Noticias

El caso de maltrato contra Berta, la madre de Marcela Coronel, sumó un nuevo capítulo de tensión. Días después de celebrar sus 100 años, la mujer fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su cuidadora, según registraron las cámaras de seguridad de su casa. Tras la denuncia de la periodista, Norma Noemí Sandín, de 58 años, fue detenida este viernes por los delitos de lesiones y amenazas.

Luego de permanecer demorada en una dependencia policial de Abasto, la mujer fue trasladada a la sede del Ministerio Público Fiscal, en Cochabamba 120, donde quedará al menos hasta el lunes, cuando deberá prestar declaración.

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Desde el lugar, el cronista de América Noticias explicó el procedimiento: “Aquí en la sede del Ministerio Público Fiscal en Cochabamba 120, donde hace minutos llegó esta mujer. Podemos observar cómo están trabajando adentro con todas las cuestiones protocolares y administrativas, porque va a quedar detenida aquí, en este lugar. Por lo menos hasta el lunes, cuando le tomen la declaración y el fiscal y la justicia determinen cuáles son los pasos a seguir”.

Al bajar del patrullero esposada, Sandín respondió ante la consulta del movilero sobre su accionar: “De una persona que se pasa de lanza”. Luego agregó: “Tomá, pa. Esperate que voy adentro”.

En las inmediaciones también estaba su pareja, quien sorprendió con una insólita justificación. “Cualquiera comete un error, pa”, lanzó. Cuando el periodista le preguntó a qué se refería, contestó: “Se la habrá saltado la chaveta, la maltrató, nada más”. Sobre las agresiones contra una mujer de 100 años, sostuvo: “No me parece bien. Pero listo, ya está”.

Al ser consultado sobre su vínculo con la detenida, confirmó que su pareja. “Sí. ¿Cuál es el problema?”, respondió desafiante. El intercambio subió de tono cuando el periodista volvió a cuestionar su postura y el hombre lo amenazó: “Cortá eso o te lo voy a cortar”.

Desde el estudio, Rolando Graña reaccionó: “¿Es un error? O sea, no solo la señora no registra la realidad, sino que el marido me parece que tampoco”.

Minutos después, el cronista volvió a preguntarle qué opinaba sobre las imágenes y la denuncia de Marcela Coronel. “No me parece bien lo que hizo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más. ¿Está?”, respondió. El periodista remarcó: “Es una persona violenta, es una persona agresiva que le pega a una mujer de cien años. Es mucho más allá que no hacer las cosas bien”. Ante el pedido de apagar la cámara, retrucó: “Un error es escribir mal una letra. Pegarle a una mujer de cien años, no”.

Cuando le pidieron que se disculpara con la familia, el hombre expresó: “De mi parte, disculpa, Marcela. Listo. Yo la conozco. Está bien”. Sobre los motivos de la agresión, admitió: “No entiendo. No entiendo, pero bueno”. Después insistió: “Que disculpe Marcela, que disculpe, por favor”. Consultado sobre la sinceridad de sus palabras, cerró: “Obvio. Sí”.

Desde el estudio, Marcela Coronel manifestó su angustia: No me puedo poner en la cabeza a esta gente. La verdad, no me puedo poner en la cabeza a esta gente. No importa lo que digan”. Finalmente, aclaró sobre el hombre: “Lo había visto una vez, cuando la conocí a ella, él la acompañó y nada más. No sé si es el marido o es la pareja. Creo que no están casados. Pero bueno, da lo mismo”.

El escalofriante video de la salvaje golpiza de la cuidadora a la mamá de 100 años de Marcela Coronel

Un escalofriante episodio sacudió a Marcela Coronel, quien descubrió que su madre, Berta, de 100 años, había sufrido maltrato físico por parte de una de sus cuidadoras. Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron imágenes y audios de las agresiones denunciadas.

La noticia fue revelada por Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV), donde contó que su compañera compartió lo sucedido durante una reunión de producción.

"A una persona de 100 años, a una mujer de 100 años van a ver cachetazos, van a ver empujones, van a ver cómo la tira de manera absolutamente brutal arriba de la cama", relató la periodista sobre la crudeza de las grabaciones.

Tras descubrir lo ocurrido, la familia radicó la denuncia y la Policía detuvo a la cuidadora. La mujer fue trasladada a la Comisaría Comunal 05 y luego a la Alcaldía Vecinal 04 Anexo, en San Telmo, donde permanecerá hasta declarar el lunes.

Profundamente angustiada, Coronel prefirió no mirar los videos por el dolor que le provocaban. Sin embargo, decidió hacer público el caso para visibilizar el maltrato y advertir sobre el riesgo de que la acusada recupere rápidamente la libertad.

     

 

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