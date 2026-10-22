La Joaqui reaccionó a la nueva canción de Luck Ra y fue tajante: "Ya no lo conozco"

Consultada sobre si había intervenido para que su pareja borrara la imagen, La Joaqui fue tajante: “No, no, él es... el gordo hace lo que quiere. Él es así”. También le preguntaron si a Tiago le había molestado la canción de Luck Ra, una posibilidad que respondió con humor: “Es un hombre muy protector”. Acto seguido, buscó descomprimir la situación: “¿Qué le va a molestar? Está haciendo música, está en la suya”.

La cantante tampoco quiso confirmar que el tema estuviera dedicado a ella. Ante la pregunta directa, contestó: “No lo sé. Tal vez él se siente así”. Y cuando el cronista planteó si alguien que había compartido tanto tiempo con ella podía escribir una canción con semejantes referencias, marcó la distancia que existe hoy entre ambos: “No, yo ya no lo conozco. Hace cuatro meses que ni lo veo”.

Lejos de mostrarse indiferente por completo, La Joaqui admitió que la situación podía tocar una fibra sensible, aunque sin adjudicarle una intención concreta a su expareja: “Soy una persona. Obviamente, hay cosas que a uno le pueden doler o no”. Después, volvió sobre una idea que sostuvo durante toda la entrevista: “Él es libre de ser feliz como quiera, la verdad”.

La posibilidad de responder musicalmente también apareció durante la charla. Sin dejar espacio para las dudas, la artista descartó cualquier réplica a través de una canción: “No, ni en pedo”. Luego reforzó su postura: “No, no le haría lo mismo”.

Cuando el periodista le señaló que esa decisión podía interpretarse como una forma de reconocer que el lanzamiento estaba dirigido hacia ella, La Joaqui hizo una distinción: “No siento que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente porque si no, no lo hubieran levantado todos los medios”.

El cierre de la entrevista dejó una de las respuestas más contundentes de la cantante. Ante la pregunta sobre qué le diría a Luck Ra en una canción si él le dedicara la frase “el que se la queda pierde”, descartó una contestación pública y apeló a la intimidad de la relación que compartieron: “No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años. ¿Cómo le voy a decir algo así?”.

Pero, aunque no piensa convertir la ruptura en una batalla de canciones, La Joaqui dejó una última frase que no pasó inadvertida y que sugiere que, si tuviera algo para decirle a su expareja, elegiría otro escenario: “En privado sin duda le escribo”.