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La Joaqui reaccionó a la nueva canción de Luck Ra y fue tajante: "Ya no lo conozco"

La Joaqui habló sobre el nuevo tema que Luck Ra, El que se la queda pierde, aclaró si se sintió aludida y sorprendió con una contundente frase sobre su ex.

22 oct 2026, 18:27
la joaqui, luck ra
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A tres meses de la separación que sorprendió al mundo de la música, La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena por el lanzamiento que prepara Luck Ra junto a Khea. El adelanto de El que se la queda pierde despertó especulaciones sobre posibles indirectas hacia la cantante y sumó un nuevo capítulo a una historia que parecía haber quedado atrás.

Consultada por Puro Show (El Trece), la artista se mostró cautelosa, evitó alimentar el enfrentamiento y dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en una guerra musical con su expareja. “Elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera”, expresó la cantante cuando le preguntaron por el tema de su ex.

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Qué dijo La Joaqui sobre la reacción de Tiago PZK y las posibles indirectas de Luck Ra

Mientras el adelanto de Luck Ra generaba repercusiones, Tiago PZK, actual pareja de La Joaqui, publicó una imagen en sus redes sociales que muchos interpretaron como una burla hacia su colega. En la foto, el cantante aparecía recostado, sonriente y mirando a cámara, con una gorra y dos emojis sobre los ojos. Aunque no acompañó la publicación con palabras, el gesto llamó la atención y alimentó las versiones de una posible reacción al lanzamiento. Sin embargo, poco después, Tiago eliminó el posteo.

Consultada sobre si había intervenido para que su pareja borrara la imagen, La Joaqui fue tajante: “No, no, él es... el gordo hace lo que quiere. Él es así”. También le preguntaron si a Tiago le había molestado la canción de Luck Ra, una posibilidad que respondió con humor: “Es un hombre muy protector”. Acto seguido, buscó descomprimir la situación: “¿Qué le va a molestar? Está haciendo música, está en la suya”.

La cantante tampoco quiso confirmar que el tema estuviera dedicado a ella. Ante la pregunta directa, contestó: “No lo sé. Tal vez él se siente así”. Y cuando el cronista planteó si alguien que había compartido tanto tiempo con ella podía escribir una canción con semejantes referencias, marcó la distancia que existe hoy entre ambos: “No, yo ya no lo conozco. Hace cuatro meses que ni lo veo”.

Lejos de mostrarse indiferente por completo, La Joaqui admitió que la situación podía tocar una fibra sensible, aunque sin adjudicarle una intención concreta a su expareja: “Soy una persona. Obviamente, hay cosas que a uno le pueden doler o no”. Después, volvió sobre una idea que sostuvo durante toda la entrevista: “Él es libre de ser feliz como quiera, la verdad”.

La posibilidad de responder musicalmente también apareció durante la charla. Sin dejar espacio para las dudas, la artista descartó cualquier réplica a través de una canción: “No, ni en pedo”. Luego reforzó su postura: “No, no le haría lo mismo”.

Cuando el periodista le señaló que esa decisión podía interpretarse como una forma de reconocer que el lanzamiento estaba dirigido hacia ella, La Joaqui hizo una distinción: “No siento que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente porque si no, no lo hubieran levantado todos los medios”.

El cierre de la entrevista dejó una de las respuestas más contundentes de la cantante. Ante la pregunta sobre qué le diría a Luck Ra en una canción si él le dedicara la frase “el que se la queda pierde”, descartó una contestación pública y apeló a la intimidad de la relación que compartieron: “No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años. ¿Cómo le voy a decir algo así?”.

Pero, aunque no piensa convertir la ruptura en una batalla de canciones, La Joaqui dejó una última frase que no pasó inadvertida y que sugiere que, si tuviera algo para decirle a su expareja, elegiría otro escenario: “En privado sin duda le escribo”.

     

 

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