A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE PUDRIÓ TODO

Luck Ra lanzó una bachata con una frase letal y ¿fulminó a La Joaqui?: "El que..."

Luck Ra lanzó una bachata junto a Khea y una frase explosiva despertó rumores de una indirecta para La Joaqui.

20 oct 2026, 20:45
la joaqui luck ra 2
la joaqui luck ra 2

Una nueva canción de Luck Ra despertó curiosidad por una frase que podría dar lugar a distintas interpretaciones. En Sálvese quien pueda (América TV), Martín Salwe contó que el cantante prepara un tema junto a Khea y reveló un fragmento de la letra que llamó la atención por su tono de desamor y reproche.

“Luck Ra acaba de anunciar nuevo tema por Khea, es una bachata. Atención con el título, es contra La Joaqui: El que se la queda pierde”, reveló el panelista al compartir la información en el programa conducido por Yanina Latorre.

Leé también

La picante chicana de Mario Pergolini a La Joaqui con una inesperada referencia a Luck Ra: el video

La picante chicana de Mario Pergolini a La Joaqui con una inesperada referencia a Luck Ra: el video

El comentario no pasó inadvertido, especialmente por la reciente separación del cordobés y la cantante, quienes durante casi dos años fueron una de las parejas más seguidas de la escena musical argentina. Aunque ninguno confirmó que la canción esté dirigida a su expareja, el título y las palabras que trascendieron alimentaron las especulaciones.

Salwe también leyó parte de la letra, en la que aparece un mensaje cargado de reproches y una frase que coincide con el título mencionado durante el ciclo: “Y parte de la letra dice lo siguiente: 'No voy a rebajarme por alguien que ni siquiera está a mi talla, menos por una egoísta, hipócrita y con su cara me lastimó. El que se la queda pierde'", leyó el panelista.

Qué pasó entre Luck Ra y La Joaqui y cómo terminó su historia de amor

Después de varias semanas de rumores, La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra el 29 de julio de este año, mediante un comunicado que ambos compartieron en redes sociales. Allí explicaron que habían decidido separarse y remarcaron que la ruptura se había dado desde el respeto, el cariño y el agradecimiento.

La noticia sorprendió a sus seguidores, que durante meses habían acompañado la relación de los dos artistas, desde sus primeras apariciones juntos hasta las demostraciones de amor que compartían públicamente. La cantante también pidió respeto para atravesar el momento y dejó en claro que el final del vínculo no debía interpretarse como una historia marcada por la falta de afecto.

Días después, Luck Ra también habló sobre la ruptura y dio su versión de lo sucedido. Más adelante, en una entrevista con Sálvese quien pueda, volvió a referirse al tema y explicó cómo vivió el desenlace de la relación, en medio de las repercusiones y los comentarios que circularon en las redes sociales.

Ahora, la noticia de una nueva bachata y el fragmento de letra que trascendió vuelven a poner a la expareja en el centro de la conversación. Mientras los seguidores buscan posibles referencias a su historia sentimental, resta conocer la canción completa para saber qué cuenta realmente y si existe alguna conexión con el final de su romance.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luck Ra La Joaqui

Lo más visto