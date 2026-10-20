Luck Ra lanzó una bachata con una frase letal y ¿fulminó a La Joaqui?: "El que..."

Qué pasó entre Luck Ra y La Joaqui y cómo terminó su historia de amor

Después de varias semanas de rumores, La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra el 29 de julio de este año, mediante un comunicado que ambos compartieron en redes sociales. Allí explicaron que habían decidido separarse y remarcaron que la ruptura se había dado desde el respeto, el cariño y el agradecimiento.

La noticia sorprendió a sus seguidores, que durante meses habían acompañado la relación de los dos artistas, desde sus primeras apariciones juntos hasta las demostraciones de amor que compartían públicamente. La cantante también pidió respeto para atravesar el momento y dejó en claro que el final del vínculo no debía interpretarse como una historia marcada por la falta de afecto.

Días después, Luck Ra también habló sobre la ruptura y dio su versión de lo sucedido. Más adelante, en una entrevista con Sálvese quien pueda, volvió a referirse al tema y explicó cómo vivió el desenlace de la relación, en medio de las repercusiones y los comentarios que circularon en las redes sociales.

Ahora, la noticia de una nueva bachata y el fragmento de letra que trascendió vuelven a poner a la expareja en el centro de la conversación. Mientras los seguidores buscan posibles referencias a su historia sentimental, resta conocer la canción completa para saber qué cuenta realmente y si existe alguna conexión con el final de su romance.