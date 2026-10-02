Moria Casán liquidó a La Joaqui y destapó la verdad de su separación de Luck Ra: “Agrandó todo para...”

La conductora también remarcó que, con el paso del tiempo y al conocerse otras versiones de lo ocurrido, la percepción pública podía modificarse. “Fue el relato de ella, pero hay que escuchar todas las campanas. Ahora que está todo a la luz, que en tan poco tiempo también se conectó con esta persona, quedan en realidad los dos medio traicioneros para la opinión pública”, señaló.

Frente a este análisis, Tuli volvió a marcar distancia de la polémica y aseguró que ya había hablado suficiente sobre el tema. “Creo que ya he hablado lo suficiente y siempre hablo cuando se me nombra a mí en el medio. Esta vez, gracias a Dios, la gente ya me está sacando del medio de donde nunca tuve que estar, así que estoy contenta por eso”, afirmó.

Y agregó: “Estoy contenta por esa paz de saber que, bueno, al menos si antes no tenía peso mi palabra, ahora puede tener un poco. Pero de la vida de ellos no voy a opinar”.

Roberto García Moritán se sumó a la teoría de Moria Casán sobre la polémica separación de La Joaqui y Luck Ra y su posterior romance con Tiago PZK

En medio de la charla también intervino Roberto García Moritán, otro de los invitados al ciclo, quien aportó una reflexión sobre los vínculos y la fidelidad a los propios valores: “Yo creo que la primera persona que uno no tiene que traicionar es a sí mismo”.

La frase dio pie a una nueva intervención de Moria, quien volvió a cuestionar la manera en que La Joaqui habría contado públicamente la ruptura. “Qué lindo, qué rebusque. Viene del linaje diplomático, es una regia respuesta diplomática como levemente infiel”, lanzó la conductora, antes de profundizar en su análisis.

“Por ahí es lo que aprendió en el último tiempo con todo lo que le pasó. Pero, por ejemplo, ¿a quién no le dijeron que no alguna vez? Me parece un poco que también La Joaqui agrandó un poco todo eso porque siempre viene mejor quedarse como dejada que no que deja y que empieza con otro”, sostuvo.

En ese sentido, Moria Casán consideró que la condición de mujer también podía influir en la forma en que una separación era percibida públicamente. “Sobre todo siempre en la parte femenina se cargan más las cosas. Entonces agrandó un poco, hizo un gran tour televisivo. Empezó con su streaming y después uno tenía una mirada compasiva hacia ella porque realmente estaba como rota. Yo creo que enseguida lo superó”, afirmó.

Por su parte, Tuli Acosta defendió su vínculo de amistad con Luck Ra y explicó que sus propios códigos personales marcarían un límite frente a una situación de ese tipo. “Va en cada uno lo que considera amistad, por dónde van sus valores y sus códigos. Yo lo que he visto compartir, digo que sí, son amigos. Yo comparto así con amigos. Yo siendo amiga de Luck Ra, pero también estando en el lugar de él, es algo que no le haría. Entonces como que me baso en mis valores”, manifestó.

Finalmente, Moria cerró el intercambio con una de esas frases que suelen convertirse en sello de sus intervenciones televisivas y volvió a ponerle picante a la polémica: “Así es la vida, chicos. La vida es una de cal y una de arena, hay cuernos y hay muchas sábanas. En este medio casi todos se conocen desnudos, mi amor, más tarde o más temprano”.