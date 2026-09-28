A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIASYA

Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y contó cómo es trabajar con Wanda Nara

Maru Botana habló con PrimiciasYa sobre su llegada al jurado del reality, explicó por qué es exigente con los famosos y adelantó que algunas preparaciones ya les dieron trabajo.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 28 sept 2026, 11:16
Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y contó cómo es trabajar con Wanda Nara
Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y contó cómo es trabajar con Wanda Nara
Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y contó cómo es trabajar con Wanda Nara
Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y contó cómo es trabajar con Wanda Nara

Maru Botana se prepara para su debut como jurado de MasterChef Celebrity en Telefe y HBO Max y, en diálogo con PrimiciasYa, contó cómo vive esta nueva etapa. “Telefe es mi casa y me siento súper contenida con todos”, aseguró.

Sobre los participantes, la cocinera anticipó que el desafío será ver a figuras conocidas enfrentarse a una tarea que, para muchas, es nueva. “Son grandes participantes. Va a ser muy divertido”, señaló.

Leé también

¿Hay romance? Sofía, la hija de Maru Botana, contó qué pasa con Franco Colapinto

¿Hay romance? Sofía, la hija de Maru Botana, contó qué pasa con Franco Colapinto
View this post on Instagram

Por qué Maru Botana les exige más a los participantes de MasterChef

Botana reconoció que es exigente a la hora de evaluar los platos. “Soy pesadita”, dijo entre risas, y explicó la diferencia que les marca a los famosos: “Muchos nos dicen: ‘Cociné para mí en mi casa’. Pero acá estás cocinando para mostrarlo, para rendir un examen. Hay que ponerle un poco de profesionalismo y presentar el plato”.

Aunque evitó dar demasiados detalles de las grabaciones, adelantó que hubo una preparación que no salió como esperaban: “Comimos mucho frito y no salió tan bien”.

La chef también destacó la actitud del grupo. “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”, afirmó. En particular, mencionó a Alejandro Lerner y Pachu Peña: contó que el músico no para de cantar y que el humorista hace reír al equipo durante las grabaciones.

Por último, Maru aseguró que mantiene una muy buena relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”, expresó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Maru Botana MasterChef Celebrity Wanda Nara

Lo más visto