Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y contó cómo es trabajar con Wanda Nara

Maru Botana se prepara para su debut como jurado de MasterChef Celebrity en Telefe y HBO Max y, en diálogo con PrimiciasYa, contó cómo vive esta nueva etapa. “Telefe es mi casa y me siento súper contenida con todos”, aseguró.
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Maru Botana habló con PrimiciasYa sobre su llegada al jurado del reality, explicó por qué es exigente con los famosos y adelantó que algunas preparaciones ya les dieron trabajo.
Maru Botana se prepara para su debut como jurado de MasterChef Celebrity en Telefe y HBO Max y, en diálogo con PrimiciasYa, contó cómo vive esta nueva etapa. “Telefe es mi casa y me siento súper contenida con todos”, aseguró.
Sobre los participantes, la cocinera anticipó que el desafío será ver a figuras conocidas enfrentarse a una tarea que, para muchas, es nueva. “Son grandes participantes. Va a ser muy divertido”, señaló.
Botana reconoció que es exigente a la hora de evaluar los platos. “Soy pesadita”, dijo entre risas, y explicó la diferencia que les marca a los famosos: “Muchos nos dicen: ‘Cociné para mí en mi casa’. Pero acá estás cocinando para mostrarlo, para rendir un examen. Hay que ponerle un poco de profesionalismo y presentar el plato”.
Aunque evitó dar demasiados detalles de las grabaciones, adelantó que hubo una preparación que no salió como esperaban: “Comimos mucho frito y no salió tan bien”.
La chef también destacó la actitud del grupo. “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”, afirmó. En particular, mencionó a Alejandro Lerner y Pachu Peña: contó que el músico no para de cantar y que el humorista hace reír al equipo durante las grabaciones.
Por último, Maru aseguró que mantiene una muy buena relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”, expresó.