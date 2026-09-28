Maru Botana reveló qué participante de MasterChef Celebrity la sorprendió y contó cómo es trabajar con Wanda Nara

La chef también destacó la actitud del grupo. “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”, afirmó. En particular, mencionó a Alejandro Lerner y Pachu Peña: contó que el músico no para de cantar y que el humorista hace reír al equipo durante las grabaciones.

Por último, Maru aseguró que mantiene una muy buena relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”, expresó.