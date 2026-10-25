Lali Espósito compartió las fotos de su despedida de soltera en Miami y un detalle se robó todas las miradas

Sin embargo, hubo un detalle que sobresalió por encima del resto y que conectó directamente la fiesta con la historia de amor de la cantante. Uno de los gorros llevaba estampada la frase “Me enamoré, taradas”, una expresión que Lali popularizó al hablar de sus sentimientos por Rosemblat. El guiño también estuvo presente en la bikini negra que llevaba, que tenía estampada la misma frase en la parte inferior del traje de baño.

Cuándo se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La posibilidad de que Lali Espósito y Pedro Rosemblat pasen por el altar volvió a generar revuelo después de que el conductor tuviera un llamativo desliz durante la emisión de su programa. Un comentario que hizo en vivo despertó la curiosidad de sus compañeros y puso nuevamente sobre la mesa las especulaciones acerca de cuándo podría celebrarse la boda.

Todo ocurrió en Gelatina, mientras Rosemblat conversaba sobre el agotamiento que le dejó el año y las semanas que todavía tenía por delante. En medio de ese intercambio, el periodista mencionó un día puntual que no tardó en despertar sospechas: "Yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso, después ya estoy bien y liberado".

La fecha mencionada no pasó inadvertida entre quienes compartían el estudio con él, que rápidamente quisieron saber a qué se refería. Frente a las preguntas, Pedro intentó esquivar el tema y frenar las especulaciones sin dar demasiadas explicaciones. Con una sonrisa y entre risas, respondió: "Bueno, no importa".

Lejos de despejar las dudas, su reacción alimentó todavía más las teorías de los usuarios en las redes sociales, que relacionaron sus palabras con los recientes comentarios de Lali sobre la celebración. En una entrevista, la cantante había explicado que su idea es organizar un festejo alejado de los eventos multitudinarios y con pocos invitados: "Yo hago una boda muy, muy pequeñita".

Sin embargo, el comentario del conductor no fue el único elemento que despertó las sospechas de los fanáticos. Semanas atrás, la artista había publicado una imagen inspirada en La Sustancia, la película protagonizada por Margaret Qualley, para hacer una broma sobre el transcurso del tiempo y sus consecuencias.

En el meme aparecían dos fotografías de la actriz que contrastaban entre sí. La primera estaba acompañada por la frase "Nosotros en septiembre", mientras que la segunda llevaba el texto "Nosotros el 5 de noviembre" y mostraba al personaje con una apariencia completamente transformada.

La referencia al 5 de noviembre y la mención de Pedro al día 7 fueron suficientes para que muchos comenzaran a especular con un posible casamiento durante la primera semana del mes. Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó que esa sea la fecha elegida, aunque la coincidencia no tardó en despertar comentarios entre sus seguidores.

A estas pistas se suman los festejos relacionados con la despedida de soltera de Lali, que se realizaron entre septiembre y octubre. En medio de las señales y las versiones que circulan, crece la expectativa por el gran paso de la pareja, mientras sus fanáticos intentan descifrar si el esperado enlace está más cerca de lo que pensaban.