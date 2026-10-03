A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
A PURO FESTEJO

Lali Espósito tuvo una segunda despedida de soltera con juegos, sorpresas y una singular tradición: las fotos

Tras su escapada a Brasil con su grupo de amigas, Lali Espósito volvió a celebrar a días de su casamiento con Pedro Rosemblat, esta vez con una cena en Buenos Aires repleta de particularidades. Mirá.

3 oct 2026, 15:33
Lali Espósito tuvo una segunda despedida de soltera con juegos, sorpresas y una singular tradición: las fotos

Lali Espósito tuvo una segunda despedida de soltera con juegos, sorpresas y una singular tradición: las fotos

Lali Espósito tuvo una segunda despedida de soltera con juegos, sorpresas y una singular tradición: las fotos

Lali Espósito tuvo una segunda despedida de soltera con juegos, sorpresas y una singular tradición: las fotos

Sin duda alguna, Lali Espósito atraviesa días de pura celebración. Luego de haber protagonizado una noche inolvidable con su tercer show en el Estadio River Plate, realizado una semana atrás, la actriz y cantante volvió a reunirse con sus personas más cercanas para festejar por segunda vez su despedida de soltera. Esta vez, el escenario elegido fue Buenos Aires y la velada tuvo varios detalles que no pasaron inadvertidos.

Cabe recordar que a fines de agosto, las amigas más íntimas de Lali, entre ellas Cande Vetrano y Mery del Cerro, habían preparado una sorpresa muy especial: un viaje a Brasil para celebrar la despedida de su soltería. Durante aquella escapada, las protagonistas compartieron distintas postales en sus redes sociales y rápidamente las imágenes generaron repercusión entre sus seguidores.

Leé también

Pedro Rosemblat reveló detalles de su casamiento con Lali Espósito e hizo una tajante aclaración

Pedro Rosemblat reveló los detalles de su casamiento con Lali Espósito

Sin embargo, todo indica que aquel festejo no fue el último antes de que Lali Espósito formalice su relación con el periodista Pedro Rosemblat. Así, este viernes 2 de octubre la artista volvió a reunirse con sus seres queridos, aunque en esta oportunidad la celebración tuvo lugar en Capital Federal.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, algunos detalles terminaron llegando a las redes sociales. Fue Mery del Cerro quien compartió en su cuenta de Instagram distintas imágenes de la noche y permitió conocer parte de lo que ocurrió durante la noche.

Entre las actividades que realizaron apareció un particular juego que rápidamente llamó la atención: las invitadas participaron de un bingo musical. Pero eso no fue todo. Las fotografías también fueron analizadas por los usuarios de X, quienes repararon en diferentes detalles de la ambientación y de la celebración.

Uno de los elementos que más comentarios generó fue la particular indumentaria de las mozas encargadas de atender durante la cena. Todas llevaban una remera con una frase muy vinculada a Lali: “Me enamoré, taradas”. Se trata de una expresión que la cantante popularizó durante sus presentaciones.

La torta también tuvo un protagonismo especial. Sobre un enorme y rectangular rogel se colocaron varias cintitas para que cada una de las invitadas eligiera una. El juego siguió la tradicional costumbre de las despedidas de soltera: quien encontrara la cinta que tenía el anillo sería, según la tradición, la próxima en casarse.

A esto se sumaron los clásicos velos de novia, otro de los elementos que completaron una noche pensada especialmente para acompañar a Lali Espósito durante la cuenta regresiva hacia su casamiento.

Así, después de la escapada a Brasil y de sus multitudinarios shows en River, la artista volvió a festejar junto a su círculo íntimo. Esta vez, la despedida tuvo cena, juegos, sorpresas y varios guiños al importante momento personal que está por atravesar. Queda por saber si esta será la última celebración antes del casamiento o si Lali todavía tendrá alguna despedida más preparada.

Cómo fue la primera despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil

Fue a fines de agosto pasado cuando Lali Espósito viajó a Brasil junto a sus más queridas amigas para comenzar a festejar el fin de su soltería, de cara su casamiento con Pedro Rosemblat.

Y si bien la cantante y el periodista no confirmaron la fecha en la que pasarán por el Registro Civil, se especula que sería a fines de este mes de octubre.

Así las cosas, hace un par de semanas la artista voló al país carioca y desde allá para disfrutar de unos días de descanso y diversión. La escapada estuvo marcada por la playa, el sol, las salidas y distintos festejos que quedaron registrados en las redes sociales.

Una de las que compartió imágenes del viaje fue Mery del Cerro, quien publicó un álbum con varias postales de la celebración. Allí también aparecieron Cande Vetrano, Justina Bustos, Sol Jaite y Morena Fernández Quinteros, todas integrantes del grupo que acompañó a Lali durante esta particular escapada.

Las fotografías no tardaron en generar repercusión entre los seguidores de las famosas. La publicación acumuló más de 50 mil “me gusta” y recibió numerosos mensajes, entre ellos uno muy especial de la protagonista de la celebración, que expresó todo su cariño hacia sus amigas: “Las amo mal”.

La diversión tampoco faltó durante la estadía. En una de las noches, el grupo decidió salir a cenar al restaurante Pink Flamingo y sorprendió con un particular disfraz de conejitas. La celebración también incluyó momentos más relajados, con comida en la habitación, salidas nocturnas y varias horas de playa.

Aunque la cantante estuvo rodeada de amigas, hubo una ausencia que rápidamente llamó la atención: Pedro Rosemblat no formó parte del viaje. Sin embargo, Lali encontró una manera muy particular de llevarlo consigo. Entre sus pertenencias llevó una careta con el rostro del periodista, que incluso apareció en una de las fotografías que compartió durante la escapada.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lali Espósito

Lo más visto