Las fotos del tremendo accidente de Marta González: "El SAME me rescató"

Marta fue asistida por el personales del SAME, publicó las imágenes en la red, y se refirió al dramático momento que vivió hace unas horas.

marta gonzalez 1.jpg

"Si esta soy caída en el supermercado Vea y el señor nos salvó de algo mucho más grave porqué después de la caída de Bety arriba mío se deslizaba más el carrito y podría caer sobre nosotras dos!", explicó la actriz.

Y agregó indignada: "Una vergüenza el ascensor no anda y los carritos no se traban!".

Y luego, en otro posteo, destacó el trabajo de la médica que la asistió al instante: "Y el SAME me rescató y la dra. amorosa @brescianithais me atendió".

marta gonzalez.jpg

Marta González contó cómo fue su lucha para vencer el cáncer de mama

Marta González contó cómo superó el peor momento de su vida cuando en 2019 comenzó un tratamiento por el que luego superó el cáncer de mama.

En el programa Los Mammones, América, la actriz de 76 años dio detalles de cómo logró vencer aquel duro escollo y cómo el trabajo en teatro la ayudó a salir adelante.

"Nada me detuvo, no dejé de trabajar. Jorge Lafauci, mi gran amigo, cuando me pasó eso me dijo: lo único que te va a salvar es tu profesión. Y yo decía: qué está diciendo este loco", recordó Marta emocionada.

Y añadió: "Yo no quería trabajar, no quería vivir. Pero así fue, porque en el escenario no tenés que ser vos, tenés que ser otra".

"Yo hacía la última quimio y me hacía 700 kilómetros para hacer función. El médico no lo podía creer. Y no me dolía nada", precisó González, de extensa trayectoria artística.