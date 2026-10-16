¡Las remata! Wanda Nara vende camisetas de Mauro Icardi a un insólito precio

Lo que más llamó la atención es el precio de la prenda que tanto simboliza para el futbolista: ¡20 mil pesos! "Lo hace apropósito", coincidieron en el estudio al ver el reciente posteo y se debatía si se trataba del precio en pesos o dólares.

Y Marcela Tauro aportó otro dato revelador: "Otra maldad es que vende también una remera de L-Gante y es más cara", dijo la periodista. Esa publicación está titulada camiseta estampada manga corta y su precio es más elevado que la de Icardi: 180 mil pesos.

La furia de la China Suárez con una mujer en Miami: foto, comentario y polémica

La China Suárez había aceptado posar para una foto mientras se encontraba de paseo en Miami pero después descubrió una publicación burlona sobre el local que había elegido y salió a responder.

La situación incluyó un pedido de foto a la actriz y una comparación con su máxima enemiga Wanda Nara que provocó la reacción de la actriz.

Eugenia pasó por un local de Primark, la cadena de indumentaria de precios económicos, y una mujer se acercó para pedirle una foto con su mamá.

Ella aceptó de manera cordial y posó sonriente, sin imaginar que terminaría protagonizando una publicación con comentarios despectivos sobre el lugar que había elegido para comprar.

“No es por meter púa ni mucho menos, pero ¿Wanda Nara compraría en el Primark?”, se escuchó decir a una de las mujeres entre risas.

Cuando encontró la publicación en Instagram, la China Suárez decidió responder y dejó en claro que no tenía ningún problema con comprar en ese comercio.

“La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió firme la novia de Mauro Icardi.