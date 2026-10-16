¡Las remata! Wanda Nara vende camisetas de Mauro Icardi a un insólito precio

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a ser noticia a días de conocerse la sentencia de divorcio en Italia por parte de la Justicia que generó enorme repercusión en la Argentina después de años de conflico legal entre las partes.
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En el programa Intrusos mostraron la publicación web de Wanda Nara donde pone en venta remeras de Mauro Icardi a un curioso valor.
Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a ser noticia a días de conocerse la sentencia de divorcio en Italia por parte de la Justicia que generó enorme repercusión en la Argentina después de años de conflico legal entre las partes.
En medio del enfrentamiento que mantienen hace años, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió con una acción que fue detectada y analizada en el programa Intrusos (América Tv).
A través de su sitio online, Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi con el número 9 que utilizó en su paso por la Selección Argentina, donde disputó un total de 8 partidos entre 2013 y 2018 y marcó un solo gol.
"Wanda pone en venta un artículo que fue en su momento muy preciado para Mauro Icardi", dijo sorprendido Adrían Pallares mientras repasaban en pantalla la publicación con la camiseta en cuestión que se presenta como remera original ex jugador.
Lo que más llamó la atención es el precio de la prenda que tanto simboliza para el futbolista: ¡20 mil pesos! "Lo hace apropósito", coincidieron en el estudio al ver el reciente posteo y se debatía si se trataba del precio en pesos o dólares.
Y Marcela Tauro aportó otro dato revelador: "Otra maldad es que vende también una remera de L-Gante y es más cara", dijo la periodista. Esa publicación está titulada camiseta estampada manga corta y su precio es más elevado que la de Icardi: 180 mil pesos.
La China Suárez había aceptado posar para una foto mientras se encontraba de paseo en Miami pero después descubrió una publicación burlona sobre el local que había elegido y salió a responder.
La situación incluyó un pedido de foto a la actriz y una comparación con su máxima enemiga Wanda Nara que provocó la reacción de la actriz.
Eugenia pasó por un local de Primark, la cadena de indumentaria de precios económicos, y una mujer se acercó para pedirle una foto con su mamá.
Ella aceptó de manera cordial y posó sonriente, sin imaginar que terminaría protagonizando una publicación con comentarios despectivos sobre el lugar que había elegido para comprar.
“No es por meter púa ni mucho menos, pero ¿Wanda Nara compraría en el Primark?”, se escuchó decir a una de las mujeres entre risas.
Cuando encontró la publicación en Instagram, la China Suárez decidió responder y dejó en claro que no tenía ningún problema con comprar en ese comercio.
“La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió firme la novia de Mauro Icardi.