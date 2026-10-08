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Revelaron detalles de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: los puntos clave

En DDM dieron a conocer pormenores de la sentencia de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Revelaron detalles de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: los puntos clave

Revelaron detalles de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: los puntos clave

Después de que Mauro Icardi anunciara en sus redes que ya salió su divorcio de Wanda Nara, los detalles de la sentencia empezaron a generar repercusión. El documento fija distintos aspectos de la separación e incluye información sobre los bienes y los ingresos que se generaron durante los años de matrimonio.

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En DDM (América TV), Martín Candalaft puso el foco en uno de los puntos más llamativos del expediente italiano, que trata sobre infidelidades y división de bienes: la situación de World Marketing Football, una de las empresas de Wanda, y los contratos ligados a la imagen del futbolista. "Wanda sigue cobrando dinero de Icardi, según el tribunal, su empresa World Marketing Football percibe ingresos derivados de los derechos de imagen del futbolista", afirmó.

Según explicó el periodista, el fallo se vincula con acuerdos que Icardi mantiene vigentes y que fueron firmados a través de la compañía de la conductora: "Hay algunos contratos de Icardi que están vigentes y que están firmados por la empresa de Wanda". Y sumó sobre el reparto de esos ingresos: "Ella cobra dividendos de la imagen de Icardi".

La sentencia también alude a los bienes y a los ingresos propios de Wanda. "El documento señala que Wanda tiene ingresos propios e Icardi reconoció que tiene tres departamentos en Argentina, dos son alquilados por Wanda y el tercero es utilizado por la familia para vacaciones", detalló Candalaft.

El dato que más impacto generó fue el monto millonario que habría recibido la empresa en una década: "4.400.000 de euros es el dinero que la empresa WMF cobró entre el 2014 y 2024 por derechos de imagen, patrocinios y el acuerdo comercial de Icardi con la marca de la pipa". Además, el periodista precisó una transferencia puntual: "266.000 euros es la transferencia que hizo la marca de la pipa el 16 de febrero de 2024 a WMF, o sea que le pagó directamente a la empresa de Wanda".

¿Qué dijo Mauro Icardi tras la sentencia de divorcio de Wanda Nara?

Mauro Icardi anunció este jueves que el Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto su matrimonio con Wanda Nara, a través de un comunicado titulado "Sentencia de divorcio oficial" que cerró con una frase de festejo: "Hay motivos para brindar". Según el futbolista, el fallo rechazó el pedido de manutención como cónyuge, que cifró en 250.000 euros mensuales, porque la Justicia consideró que Wanda cuenta con ingresos y patrimonio suficientes, y también desestimó la pensión por divorcio. Además, sostuvo que el tribunal no consideró probado que ella hubiera sacrificado su carrera durante el matrimonio y que dispuso que le reintegre dos tercios de las costas del juicio: "Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024".

En su mensaje, Icardi explicó que eligió tramitar el divorcio en Italia para que "las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia", y aclaró que sigue abierto otro proceso en Milán en el que pide la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio para que le sean restituidos. Cerró con un anuncio de nueva etapa: "Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa".

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