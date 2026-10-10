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La picante chicana de Mario Pergolini a La Joaqui con una inesperada referencia a Luck Ra: el video

La Joaqui y Mario Pergolini protagonizaron un momento imperdible en Otro día perdido, cuando una particular expresión vinculada a la expareja de la cantante dio lugar a un picante cruce. Mirá.

10 oct 2026, 10:31
La picante chicana de Mario Pergolini a La Joaqui con una inesperada referencia a Luck Ra: el video

La picante chicana de Mario Pergolini a La Joaqui con una inesperada referencia a Luck Ra: el video

La picante chicana de Mario Pergolini a La Joaqui con una inesperada referencia a Luck Ra: el video

La picante chicana de Mario Pergolini a La Joaqui con una inesperada referencia a Luck Ra: el video

La Joaqui protagonizó un particular momento junto a Mario Pergolini durante su visita a Otro día perdido. En medio de una charla sobre su intimidad, el conductor lanzó un comentario con una clara referencia a Luck Ra, su expareja, y la artista urbana no pudo evitar reaccionar ante la inesperada observación.

La cantante fue la invitada estelar del programa de este viernes y, como suele suceder con las figuras que pasan por el living del late night show de las noches de El Trece, habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Pergolini le remarcó una expresión que se volvió característica del cantante cordobés, de quien La Joaqui se separó recientemente en medio de un escándalo mediático, después de que ella la usase en medio de la charla.

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Todo comenzó cuando la artista contó que actualmente vive con su prima y las hijas de ella. Al escucharla, el conductor se mostró sorprendido por la decisión y le preguntó: “¿Con una prima? ¡Qué raro!”.

Pero la conversación no terminó ahí. Fiel a su picardía habitual, Mario Pergolini aprovechó la situación para lanzar una frase que no pasó inadvertida y que hizo alusión directa a una de las formas de trato más reconocidas de Luck Ra.

“¿O te quedó el término primo o prima?”, disparó el conductor, en clara referencia a la costumbre del músico de utilizar esa expresión para dirigirse a las personas de su círculo cercano.

La pregunta tomó por sorpresa a La Joaqui, quien respondió con cautela y buscó salir del paso sin profundizar en su vínculo anterior con el cantante. “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”, contestó la artista, intentando restarle importancia al comentario.

De esta manera, el intercambio entre ambos dejó uno de los momentos más curiosos de la entrevista, con una mención indirecta a su reciente separación que apareció en medio de una charla distendida sobre cuestiones cotidianas.

Por qué La Joaqui vive con su prima

Pero más allá de la chicana de Pergolini, durante su participación en Otro día perdido, la cantante también dio detalles sobre su convivencia familiar y explicó qué lugar ocupa su prima en su vida.

Cuando Mario quiso saber por qué había elegido compartir la casa con ella, La Joaqui aclaró que no se trata solamente de un vínculo familiar, sino también de una relación de amistad y trabajo. “Es una de mis mejores amigas también, trabaja conmigo y todo”, señaló.

En ese sentido, la artista dejó en evidencia la importancia que tiene contar con alguien de confianza en su rutina, especialmente en esta etapa de su vida, en la que reconoció que necesita ayuda para organizarse.

Con una confesión que tuvo un tono más íntimo, La Joaqui explicó que le cuesta administrar sus actividades y que necesita el acompañamiento de otra persona para ordenar sus responsabilidades. “Yo no tengo cabeza para nada en este punto de mi vida y necesito que alguien me ordene mi agenda, mis cosas y que me ayude a existir; si no, solo existo”, confesó con un dejo de tristeza en su rostro.

Así, entre el comentario picante de Mario Pergolini sobre Luck Ra y sus reflexiones personales, la visita de La Joaqui al programa combinó humor, referencias a su pasado sentimental y una sincera descripción de las dificultades que atraviesa para organizar su día a día.

     

 

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