El comentario sin filtro de Lizy Tagliani sobre Luck Ra y La Joaqui en MasterChef Celebrity: "Tan..."

La Joaqui también se expresó sobre el final del vínculo y buscó ponerle un freno a las versiones que circulaban en redes sociales. De esta manera, aunque ambos evitaron alimentar las especulaciones, la ruptura siguió generando comentarios y preguntas entre sus seguidores.

En ese contexto, la frase de Tagliani en el reality culinario no pasó inadvertida. Con una canción romántica de fondo y una referencia tan breve como filosa, la comediante aprovechó el momento para hacer un comentario que conectó la letra de Luis Miguel con la vida sentimental del cordobés.

Cuál fue la incómoda pregunta que le hizo Wanda Nara a Luck Ra en MasterChef Celebrity

Durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara protagonizó un picante intercambio con Luck Ra que terminó mezclando la reciente separación del cantante de La Joaqui con la propia historia sentimental de la conductora. Todo comenzó cuando Wanda decidió indagar sobre la ruptura y lanzó una pregunta que cambió el tono de la conversación.

"Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y yo, por eso, siempre la voy a respetar", aseguró Luck Ra mientras hablaban de su relación con la cantante. Wanda aprovechó esa respuesta para referirse a las versiones que circularon sobre el final del romance. "Entonces, eso es falso que se dice, hay que aclarar también", comentó. Pero no se quedó ahí y fue por más: "¿Te icardearon?".

La pregunta hizo referencia directa a la historia de Wanda con Mauro Icardi y abrió la puerta a una comparación entre lo ocurrido en su vida y la separación de Luck Ra y La Joaqui. En plena charla dentro del reality culinario, el músico se prestó al juego y trató de explicar cómo relacionaba a los protagonistas de ambas historias: "Ponele que yo soy Wanda. Mi ex vendría siendo Icardi, creo. Y mi amigo, mi examigo, vendría siendo...".

Lejos de cambiar de tema, la conductora aprovechó el momento para profundizar en lo sucedido después de la ruptura y quiso saber cómo se había enterado Luck Ra de los acontecimientos que rodearon la separación. El participante respondió con una aclaración contundente: "¿Por quién? por las redes. Esa llamada de él nunca existió", sostuvo.

El intercambio tuvo otro momento inesperado cuando Wanda decidió hacer una propuesta en vivo desde MasterChef Celebrity. La conductora invitó al programa a las personas que habían aparecido en la comparación y dejó abierta la posibilidad de un encuentro frente a las cámaras. "¿Pueden venir alguno de los dos? Porque yo a todos los que nombraste de mi historia los invito cuando quieran. Tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa", expresó.

Por último, Luck Ra dejó en claro que no guarda resentimientos y que, por ahora, prefiere enfocarse en su presente personal. "Puede venir quien quiera, cero rencor. Por el momento, estoy en busca de la felicidad", cerró el cantante durante la conversación con Wanda.