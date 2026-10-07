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Luck Ra y Julieta Poggio quedaron expuestos en MasterChef por una pregunta de Wanda Nara: "¿Hubo algo...?"

Julieta Poggio y Luck Ra formaron dupla en MasterChef Celebrity y demostraron tener una gran química durante el desafío, al punto de llamar la atención de Wanda Nara y Maru Botana.

7 oct 2026, 23:58
Luck Ra y Julieta Poggio quedaron expuestos en MasterChef por una pregunta de Wanda Nara: ¿Hubo algo...?

Luck Ra y Julieta Poggio quedaron expuestos en MasterChef por una pregunta de Wanda Nara: "¿Hubo algo...?"

Luck Ra y Julieta Poggio quedaron expuestos en MasterChef por una pregunta de Wanda Nara: ¿Hubo algo...?

Luck Ra y Julieta Poggio quedaron expuestos en MasterChef por una pregunta de Wanda Nara: "¿Hubo algo...?"

Julieta Poggio y Luck Ra compartieron cocina en una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) y sorprendieron con la buena química que mostraron durante el desafío. Los participantes tuvieron que preparar una tortilla acompañada por una ensalada como guarnición y lograron resolver la prueba con un resultado que dejó conforme al jurado.

Durante la preparación, ambos se mostraron muy cómodos trabajando juntos y lograron llevar adelante el plato con buena coordinación. La complicidad fue tal que Wanda Nara, fiel a su estilo, y los propios jurados no dejaron pasar la química que se generó entre ellos.

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Una vez terminada la preparación, llegó el momento de la devolución, donde el jurado aprobó el resultado y valoró el trabajo realizado. Pero, más allá de lo gastronómico, la buena onda entre ellos terminó convirtiéndose en uno de los grandes detalles de la noche, a tal punto que Wanda y los jurados comenzaron a shippearlos y jugaron con la posibilidad de que entre ellos hubiera algo más que compañerismo.

"¿Hubo algo entre ustedes?", preguntó Nara, buscando indagar un poco más sobre la química que había quedado en evidencia durante la preparación.

" No", respondió Juli, quien enseguida aclaró que " siempre se llevó bien con Facu". Ante la insistencia y el clima de complicidad que se había generado en la cocina, el cordobés fue más allá y deslizó: " El video" por la canción de La Morocha, donde Poggio fue protagonista.

La conversación siguió creciendo y Maru Botana no quiso quedarse afuera. La jurado se sumó al intercambio y, con una mirada cómplice, resumió lo que todos habían percibido: "Pegaron onda".

" No necesito más chismes en mi vida", expresó el ex de La Joaqui, dando por finalizado el tema.

Qué había dicho Julieta Poggio sobre el shippeo con Luck Ra

Una semana antes del momento que se vivió en la gala del miércoles 7 de octubre, Julieta Poggio habló sobre las versiones que la vinculaban con Luck Ra durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe.

La cercanía que ambos habían mostrado durante una de las pruebas había despertado especulaciones sobre un posible romance. Por eso, en una entrevista con A la Barbarossa, la exparticipante de Gran Hermano aclaró qué relación mantenía con el cantante.

Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente después de que cocinas de lo único que hablas es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto, explicó.

En ese sentido, la influencer fue contundente al negar que hubiera ocurrido algo entre ellos: No quiero spoilear mucho pero si nos vieron juntos es por eso. Jamás pasó nada".

Además, contó que conocía al cordobés desde hacía varios años y que ambos ya habían trabajado juntos antes de coincidir en el reality. “Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de la morocha juntos y siempre nos llevamos bien", había explicado.

Finalmente, la bailarina descartó cualquier posibilidad de romance y había respondido sobre la química que algunos habían percibido entre ambos: Cero onda chicos. Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora, no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico.

     

 

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