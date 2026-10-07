Luck Ra y Julieta Poggio quedaron expuestos en MasterChef por una pregunta de Wanda Nara: "¿Hubo algo...?"

" No", respondió Juli, quien enseguida aclaró que " siempre se llevó bien con Facu". Ante la insistencia y el clima de complicidad que se había generado en la cocina, el cordobés fue más allá y deslizó: " El video" por la canción de La Morocha, donde Poggio fue protagonista.

La conversación siguió creciendo y Maru Botana no quiso quedarse afuera. La jurado se sumó al intercambio y, con una mirada cómplice, resumió lo que todos habían percibido: "Pegaron onda".

" No necesito más chismes en mi vida", expresó el ex de La Joaqui, dando por finalizado el tema.

Qué había dicho Julieta Poggio sobre el shippeo con Luck Ra

Una semana antes del momento que se vivió en la gala del miércoles 7 de octubre, Julieta Poggio habló sobre las versiones que la vinculaban con Luck Ra durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe.

La cercanía que ambos habían mostrado durante una de las pruebas había despertado especulaciones sobre un posible romance. Por eso, en una entrevista con A la Barbarossa, la exparticipante de Gran Hermano aclaró qué relación mantenía con el cantante.

“Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente después de que cocinas de lo único que hablas es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto”, explicó.

En ese sentido, la influencer fue contundente al negar que hubiera ocurrido algo entre ellos: “No quiero spoilear mucho pero si nos vieron juntos es por eso. Jamás pasó nada".

Además, contó que conocía al cordobés desde hacía varios años y que ambos ya habían trabajado juntos antes de coincidir en el reality. “Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de la morocha juntos y siempre nos llevamos bien", había explicado.

Finalmente, la bailarina descartó cualquier posibilidad de romance y había respondido sobre la química que algunos habían percibido entre ambos: “Cero onda chicos. Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora, no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”.