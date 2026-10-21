Luis Ventura se cansó, prendió el ventilador y arremetió contra Damián Rojo: "APTRA te dio de comer"

Pero Ventura no se quedó ahí. En su intervención, también cuestionó la relación de Rojo con APTRA y lo acusó de haber utilizado imágenes de una reforma realizada en una de las propiedades vinculadas con la entidad para perjudicarla públicamente.

“Si no venís a mi casa a tomar mate a la mañana para que veas cómo desayuno yo. ¿Entendés? Yo no pido plata prestada ni pido favores ni nada”, sostuvo antes de apuntar directamente contra su colega por su vínculo con la asociación.

En ese mismo sentido, Ventura lanzó una de las acusaciones más duras de su descargo: “Lo vas a alabar siempre a APTRA, ¿entendés? Porque APTRA te dio de comer”. Luego, recordó el episodio de las imágenes de la cocina y cuestionó la conducta de Rojo dentro de la institución.

“Hasta robar imágenes, robar imágenes en una que se colocaron una vez en una cocina porque se estaba haciendo una obra, refaccionando una parte de la vivienda. Y vos usaste esas imágenes para traerlas y hacernos mierda formando parte de esa entidad”, afirmó.

El presidente de APTRA también le reprochó a Rojo su comportamiento durante las votaciones internas y volvió a insistir en que prefiere decir las cosas de frente. “Y cuando votás, te votás a vos mismo. Eso habla a las claras de clase de tipo que sos. Lo que yo te digo, te lo digo en la cara, no lo mando a decir por otros”, sentenció.

Finalmente, Ventura rechazó las versiones que lo vinculaban con supuestas filtraciones de información y anticipó que está dispuesto a continuar la discusión personalmente. “No soy topo de ningún de ningún lado. Las cosas las digo al aire y digo lo que tengo que decir”, aseguró.

Antes de terminar, el periodista volvió a desafiar a su colega y le hizo una invitación directa para que pudieran verse durante la ceremonia de los Martín Fierro de la Radio. “Yo te conozco muy bien, Damián, y vamos a aclarar esto y personalmente también. Ojalá vayas hoy al al Martín Fierro de la radio, así nos vemos”, concluyó.

¿De dónde viene la pelea entre Luis Ventura y Damián Rojo y qué tiene que ver APTRA?

El enfrentamiento entre ambos periodistas no es nuevo. Sus diferencias se remontan a discusiones relacionadas con APTRA, la entidad que organiza los premios Martín Fierro y de la que Ventura es presidente.

Uno de los episodios que alimentó la disputa estuvo relacionado con unas imágenes de una cocina durante una obra de refacción. Según el relato de Ventura, Rojo habría utilizado ese material para cuestionar públicamente a la asociación, algo que el periodista consideró perjudicial para la institución.

A lo largo del tiempo, Ventura también cuestionó la actitud de su colega hacia APTRA y recordó en distintas oportunidades la ayuda que, según su versión, la entidad le había brindado. Esos reproches contribuyeron a profundizar una relación marcada por los cruces públicos.

Las diferencias volvieron a cobrar protagonismo en medio de las discusiones vinculadas con los Martín Fierro de la Música y la organización de los premios. En ese contexto, Rojo planteó cuestionamientos sobre cuestiones institucionales, mientras Ventura salió a defender a la asociación y respondió con acusaciones personales.