Ángel de Brito reveló la escandalosa frase que Mauro Icardi le habría dicho a su hija sobre Wanda Nara

Pero el dato más fuerte llegó cuando el conductor relató lo que, según su información, Icardi le habría dicho a su hija en medio de la situación. De acuerdo con su versión, la niña se habría puesto a llorar cuando su padre se retiró y quedó al cuidado de las empleadas. "Y que Mauro le decía a la nena, que obviamente se pone a llorar cuando el padre se va, se va de vacaciones, y ella se queda en la casa con las empleadas, le dice: 'Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar'", relató el periodista.

¿Qué habría dicho Mauro Icardi sobre Wanda Nara delante de su hija?

En el programa, De Brito volvió a hacer hincapié en la frase que el futbolista habría pronunciado y detalló las palabras que, según su relato, le habría dirigido a la menor al referirse a su madre.

"La frase fue así, le dijo: 'La gorda pelotuda de tu mamá, ¿dónde está? Llamala y te dejo en el canal. O llamala Zaira'", agregó el conductor, al reconstruir el episodio que habría provocado el enojo de Wanda.

La situación se suma a un nuevo capítulo de tensión entre la expareja, que continúa enfrentada por cuestiones vinculadas con sus hijas. La intervención policial para que Wanda pudiera ingresar a la propiedad también quedó en el centro de la polémica, en un contexto atravesado por las restricciones de acercamiento entre ambos.

Durante el debate en el estudio, Karina Iavícoli también intervino y cuestionó el tono de las expresiones atribuidas al futbolista. Sin embargo, la panelista aclaró que su comentario no tenía como objetivo defender a Wanda ni atacar a Mauro, sino poner en perspectiva el intercambio entre ambos. "Ella el otro día le dijo psiquiátrico. Digo, porque para ser justos, no para defender a Mauro, que ni lo conozco", lanzó la angelita.