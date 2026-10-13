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Ángel de Brito reveló la escandalosa frase que Mauro Icardi le habría dicho a su hija sobre Wanda Nara

Ángel de Brito contó en LAM qué le habría dicho Mauro Icardi a una de sus hijas sobre Wanda Nara y reveló detalles del tenso episodio familiar.

13 oct 2026, 23:30
wanda, icardi y angel de brito
wanda, icardi y angel de brito

Un nuevo conflicto volvió a enfrentar a Wanda Nara y Mauro Icardi y sumó un dato explosivo. Este martes, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) un episodio que habría ocurrido cuando el futbolista se preparaba para viajar y una de sus hijas quedó al cuidado de una empleada doméstica. Según contó el conductor, la situación derivó en la intervención policial y en una fuerte reacción de la empresaria.

El episodio se conoció después de que trascendiera que Wanda había llamado al 911 para poder ingresar al barrio privado donde vive su expareja y retirar a una de las niñas. De acuerdo con la información difundida en Intrusos (Améria TV), la conductora quería constatar quién estaba al cuidado de su hija, ya que la empleada presente en la vivienda sería una mujer con la que había tenido conflictos previos.

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Al ampliar los detalles de lo ocurrido, De Brito explicó que Wanda habría recibido información sobre la presencia de otra empleada en la casa y decidió comunicarse con la Policía para verificar la situación.

"Llega a la casa, porque a Wanda le habían dicho que estaba con otra empleada, no con la de la perimetral, una tal Roxana, y Wanda llama al 911 para constatar que la empleada denunciada era la que estaba dentro de la casa con la menor", comenzó contando Ángel de Brito en LAM.

Pero el dato más fuerte llegó cuando el conductor relató lo que, según su información, Icardi le habría dicho a su hija en medio de la situación. De acuerdo con su versión, la niña se habría puesto a llorar cuando su padre se retiró y quedó al cuidado de las empleadas. "Y que Mauro le decía a la nena, que obviamente se pone a llorar cuando el padre se va, se va de vacaciones, y ella se queda en la casa con las empleadas, le dice: 'Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar'", relató el periodista.

¿Qué habría dicho Mauro Icardi sobre Wanda Nara delante de su hija?

En el programa, De Brito volvió a hacer hincapié en la frase que el futbolista habría pronunciado y detalló las palabras que, según su relato, le habría dirigido a la menor al referirse a su madre.

"La frase fue así, le dijo: 'La gorda pelotuda de tu mamá, ¿dónde está? Llamala y te dejo en el canal. O llamala Zaira'", agregó el conductor, al reconstruir el episodio que habría provocado el enojo de Wanda.

La situación se suma a un nuevo capítulo de tensión entre la expareja, que continúa enfrentada por cuestiones vinculadas con sus hijas. La intervención policial para que Wanda pudiera ingresar a la propiedad también quedó en el centro de la polémica, en un contexto atravesado por las restricciones de acercamiento entre ambos.

Durante el debate en el estudio, Karina Iavícoli también intervino y cuestionó el tono de las expresiones atribuidas al futbolista. Sin embargo, la panelista aclaró que su comentario no tenía como objetivo defender a Wanda ni atacar a Mauro, sino poner en perspectiva el intercambio entre ambos. "Ella el otro día le dijo psiquiátrico. Digo, porque para ser justos, no para defender a Mauro, que ni lo conozco", lanzó la angelita.

     

 

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