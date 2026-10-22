Mery del Cerro publicó fotos de su internación y contó cómo se enteró que tenía un tumor tras perder un embarazo

Y explicó sobre esa situación límite agradeciendo la contención de su familia y seres queridos más cercanos: "Después, enterarme de un tumor de 7 centímetros en el abdomen y qué hubiese sido de mí si no me hubiese cruzado con mi ángel, @liladubra, en el momento perfecto Gracias a @vivisacconeok, que fue puente para conocer a Lila. Coincidir a la misma hora y en el mismo lugar no fue casualidad, y después muchas coincidencias más. Gracias, amor mío, @memebouquet, por sostenerme la mano y no soltármela nunca más".

"En ese momento hubo algo en mí que se quedó en una especie de pausa. Sin entender por qué me estaba pasando. Para qué… Todavía hoy tengo algunas preguntas. Pero también hay algo que se transformó profundamente en mí. Hay un antes y un después inevitable…", reflexionó emotiva.

La angustia de Mery del Cerro tras la operación y qué le dijeron los médicos

En ese sentido, Mery Del Cerro indicó cómo atravesó aquellos primeros días luego de la intervención en medio de la angustia por conocer el resultado, el cual llamó la atención de los médicos.

"Después de la operación fueron 40 días de incertidumbre…. Esperando un resultado. No sabía qué podía pasar, pero estaba confiada. Yo sabía que tenía que terminar bien, y así fue: ‘Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro… nunca vieron algo así‘ ’", indicó sobre la devolución que le brindaron los profesionales de la salud.

"Creer o reventar, tenía que pasarme para algo, o para mucho quizás. Y hoy me desperté con el amanecer y con un agradecimiento tan especial y distinto…", explicó aún conmovida por aquella situación que atravesó.

"Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da. Por eso trato de vivirla lo más a fondo que pueda, con la intensidad que me caracteriza , porque al fin y al cabo acá estamos y no sabemos nunca hasta cuándo. Vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada, así bien intensa como me gusta a mí . En fin… Salud, la vida es una", concluyó emocionada María Del Cerro al compartir imágenes de lo que fue esa internación.