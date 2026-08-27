Paula Chaves respondió a los rumores de pelea con Mery del Cerro y mostró chats privados

Pero eso no fue todo. Pepe Ochoa contó que había recibido una confirmación sobre el supuesto enfrentamiento y fue contundente al reproducir lo que le había dicho una persona cercana al tema: “Está todo podrido”. Incluso, afirmó que Mery del Cerro no tendría intenciones de recomponer el vínculo con Paula Chaves.

En ese sentido, el panelista cerró su explicación con una frase todavía más categórica: “María prefiere tener otro tipo de vínculo”.

La versión expuesta en LAM tuvo una inmediata repercusión y llegó rápidamente a oídos de Paula Chaves, quien decidió comunicarse directamente con Ángel de Brito para aclarar la situación. Lejos de confirmar algún tipo de conflicto con su amiga, la modelo se mostró sorprendida por lo que se estaba diciendo y respondió de manera tajante: “No me peleé, ¿qué dicen?”.

Sin embargo, Paula no se quedó únicamente con esa aclaración. Frente a la trascendencia que había tomado la información, decidió ir un paso más allá y mostrar públicamente una prueba de la relación que mantiene actualmente con Mery del Cerro.

A través de sus redes sociales, la también conductora publicó la captura de pantalla de una conversación privada que estaba manteniendo con Mery, dejando en evidencia que ambas se encontraban hablando entre ellas.

Junto a la imagen, Paula Chaves escribió con ironía: “Nosotras hablando de nuestra no pelea”. De esta manera, buscó desmentir de forma directa la versión que había circulado horas antes.

Además, la conductora aprovechó la publicación para expresar su enojo por la manera en que se había instalado el supuesto enfrentamiento entre ambas. “Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad”, manifestó, dejando en claro su indignación por los rumores.

Desde cuándo son amigas Paula Chaves y Mery del Cerro

Paula Chaves y Mery del Cerro construyeron una amistad que comenzó durante la adolescencia y que se extendió a lo largo de más de dos décadas. Ambas se conocieron cuando tenían 17 años, a partir de su participación en el reality de modelos Súper M, y desde entonces mantuvieron un vínculo muy cercano.

“A Paula la conocí en SuperM. En realidad, yo estuve en el SuperM 2002 y ella en el siguiente. Y ahí como que no teníamos tanto vínculo”, recordó Mery en alguna entrevista.

Con el paso de los años, la relación trascendió las pasarelas y también se trasladó al ámbito laboral, los eventos y sus respectivas familias. Además, Paula y Mery formaron un grupo de amigas muy unido junto a Zaira Nara y la China Suárez, cuarteto que se rompió con el Wandagate en 2021, cuando en solidaridad con Zaira -hermana de Wanda Nara- Chaves y Mery se alejaron de Eugenia Suárez tras estallar el escándalo por su encuentro íntimo en París con Mauro Icardi, por entonces marido de la hoy figura de Telefe.