Mery del Cerro reveló por qué Gimena Accardi no estuvo en la despedida de Lali Espósito

"Un montón de amigas que no estuvieron en la despedida son parte de nuestro grupo", agregó Mery.

Filoso, el notero retrucó: "¿Gime sigue siendo parte del grupo?". Con palabras amplias y ambiguas, la modelo contestó: "Es que somos un grupo grande, no es que forma parte o no. Somos todas un gran grupo".

"¿Siguen en contacto con Gime, más allá de todo lo que pasó con Cande?", disparó el notero, poniendo nuevamente en escena a Vetrano tras el explosivo rumor que vinculó a Accardi con Andrés Gil, pareja de Cande y padre de su hijo. Cerrando el tema, Mery del Cerro expresó: "Sigue estando la mejor. Yo tengo la mejor con todo el mundo, sigue estando en el grupo, sigue siendo amiga y está todo más que bien".

En otro momento de la charla, la actriz confirmó que ya le llegó la invitación a la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, aunque no reveló la fecha ni el lugar donde se realizará la celebración.

Se filtró la fecha de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Pepe Ochoa dio detalles en LAM (América TV) del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, luego del compromiso que la pareja selló en el verano y del reciente viaje de la cantante a Brasil, donde tuvo su despedida de soltera. Según confirmó el panelista, la boda será el viernes 30 de octubre, con una ceremonia íntima de entre 150 y 200 invitados, "muy chiquita para lo que es Lali", aunque "a todo trapo". Sobre el menú, contó que la pareja ya cerró el catering y busca un servicio simple y "bien argento", con picada y asado de entrada y milanesas con puré como plato principal, mientras que el lugar de la fiesta se mantiene bajo total hermetismo.